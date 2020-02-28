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Erdoğan ve Trump Telefonda Görüştü

28.02.2020 21:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Görüşmede İdlib konusu ağırlıklı gündemi oluşturdu. İletişim Başkanlığı ve Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan görüşmesiyle ilgili açıklamalar yapıldı

Erdoğan ve Trump Telefonda Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları ele alındı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, kahraman askerlerimizi hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, ülkemizin İdlib’de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etmişlerdir. İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kalmışlardır."

Beyaz Saray açıklaması

Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan da açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Başkan Trump görüşmede, dün İdlib'de Türk askerlerinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı ve başsağlığı diledi.

Beyaz Saray açıklamasında, "Başkan Trump, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeybatısında gerilimi yatıştırma ve bir insani faciayı önleme çabalarına desteğinin yeniden altını çizdi. İki lider, Suriye rejimi, Rusya ve İran rejiminin daha fazla siviller hayatını kaybetmeden ve yerlerinden olmadan önce saldırılarını durdurması gerektiği noktasında mutabık kaldı" ifadesi kullanıldı.

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