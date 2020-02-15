HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Erdoğan ve Trump Telefonda İdlib'i Görüştü

Erdoğan ve Trump Telefonda İdlib'i Görüştü

15.02.2020 19:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. İki lider, Şam rejimince İdlib'de gerçekleştirilen saldırılar konusunda "kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu

Erdoğan ve Trump Telefonda İdlib'i Görüştü

Türkiye'nin İdlib'de Rusya'nın destek verdiği Şam rejimi unsurları nedeniyle 14 can kaybı vermesi ardından Ankara ile Washington hattındaki sıcak temaslara bugün liderler düzeyindeki telefon görüşmesi eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Şam rejimince İdlib'de gerçekleştirilen saldırılar konusunda "kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Erdoğan ile Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, özellikle de Suriye'de İdlib çerçevesince yaşanan gelişmeler ve Libya'nın görüşüldüğü ifade edildi. Bu bağlamda açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib’de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. İlaveten deniz komşumuz Libya’nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır" denildi.

Görüşmede, Erdoğan ve Trump'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için yeniden müzakerelere başlanması hususunda mutabık kaldığı da bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Meteorun düşme anı böyle görüntülendiMeteorun düşme anı böyle görüntülendi
Çin, gerçekleri saklıyor mu? korkutan detaylar...Çin, gerçekleri saklıyor mu? korkutan detaylar...
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses'te bir ilk! Acun'dan 'Kürtçe' izni

O Ses'te bir ilk! Acun'dan 'Kürtçe' izni

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

İstanbul'da kaza yapan uçağın pilotuyla ilgili yeni gelişme

Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm!

Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm!

Fenerbahçe transferde bombası patlattı

Fenerbahçe transferde bombası patlattı

500 personelle 41 masaj salonuna eş zamanlı baskın!

500 personelle 41 masaj salonuna eş zamanlı baskın!

İBB’nin kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

İBB’nin kararı faytoncu esnafını ikiye böldü!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınını ilk bilen doktor hayatını kaybetti

Efsane aktör hayatını kaybetti

Efsane aktör hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dönel kavşakta akılalmaz kaza! Kayaya çarpıp metrelerce uçtu

Dehşete düşüren anlar

Avrupa'da korkulan oldu! Fransa'da koronavirüsten ilk ölüm

Avrupa'da koronavirüsten ilk ölüm!

Çin'deki koronavirüs "gerçekleri" saklanıyor mu? Korkutan iddialar

Çin, gerçekleri saklıyor mu? korkutan detaylar...

Malezya'da büyük bir meteorun düşme anı böyle görüntülendi

Meteorun düşme anı böyle görüntülendi

Kavşak inşaatında 90'larda öldürülen Rus mafyası üyelerinin iskeletleri ortaya çıktı

Kavşak inşaatında iskeletler ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler'den İdlib açıklaması: Son 3 günde 143 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'den İdlib açıklaması: Son 3 günde 143 bin kişi yerinden edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.