Erdoğan ve Trump Telefonda İdlib'i Görüştü

Türkiye'nin İdlib'de Rusya'nın destek verdiği Şam rejimi unsurları nedeniyle 14 can kaybı vermesi ardından Ankara ile Washington hattındaki sıcak temaslara bugün liderler düzeyindeki telefon görüşmesi eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Şam rejimince İdlib'de gerçekleştirilen saldırılar konusunda "kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Erdoğan ile Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, ABD ile Türkiye arasındaki ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, özellikle de Suriye'de İdlib çerçevesince yaşanan gelişmeler ve Libya'nın görüşüldüğü ifade edildi. Bu bağlamda açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump, rejimin saldırılarının kabul edilemez olduğunu ifade ederek, İdlib’de yaşanan krizin bir an önce sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. İlaveten deniz komşumuz Libya’nın yeniden barış ve istikrara kavuşturulmasının önemi vurgulanmıştır" denildi.

Görüşmede, Erdoğan ve Trump'ın iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için yeniden müzakerelere başlanması hususunda mutabık kaldığı da bildirildi.

