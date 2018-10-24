Erdoğan ve Trump'un görüşeceği tarih belli oldu

Erdoğan, 11-12 Kasım'da Paris Barış Konferansı için Fransa'ya gidecek. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Rahip Brunson'un tahliye edilmesinin ardından Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere ilk kez telefonda konuşan ABD Başkanı Donald Trump ile 11 Kasım'da biraraya gelmesi bekleniyor.

Rahip Brunson'ın tutuklanmasıyla başlayan ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla devam eden kriz süreci, Brunson'ın ülkesine dönmesiyle sonlanmıştı.

İki liderin Paris'te yapacağı baş başa görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yanısıra Suriye meselesini, İdlib ve Münbiç'te anlaşmaya varılan yol haritasında gelinen son durumu, terörle mücadele kapsamında FETÖ elebaşının iadesini, PYD/YPG'ye verilen silahların yanısıra tutuklu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın durumunu ele alması bekleniyor.

