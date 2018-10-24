HABER

Erdoğan ve Trump'un görüşeceği tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 02:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rahip Brunson krizinin çözülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ilk yüz yüze görüşmeyi 11 Kasım'da yapması planlanıyor.

Erdoğan ve Trump'un görüşeceği tarih belli oldu

Erdoğan, 11-12 Kasım'da Paris Barış Konferansı için Fransa'ya gidecek. Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Rahip Brunson'un tahliye edilmesinin ardından Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere ilk kez telefonda konuşan ABD Başkanı Donald Trump ile 11 Kasım'da biraraya gelmesi bekleniyor.

Rahip Brunson'ın tutuklanmasıyla başlayan ve ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararıyla devam eden kriz süreci, Brunson'ın ülkesine dönmesiyle sonlanmıştı.

İki liderin Paris'te yapacağı baş başa görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin yanısıra Suriye meselesini, İdlib ve Münbiç'te anlaşmaya varılan yol haritasında gelinen son durumu, terörle mücadele kapsamında FETÖ elebaşının iadesini, PYD/YPG'ye verilen silahların yanısıra tutuklu Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın durumunu ele alması bekleniyor.

PARTNERDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktıDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktı
Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!
Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktıCemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rahip Brunson Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Nurgül Yeşilçay, yoğun bakımda olan eski eşi Cem Özer için dua istedi

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Trump'tan Erdoğan açıklaması: Oldukça sertti!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve kar uyarısı

Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

Rezalet! Arkadaşının ağzına soktu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!

Erdoğan'ın konuşması ABD gündemine bomba gibi düştü!

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı soruşturmasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da yol zannedip merdivenlere giren taksi havada asılı kaldı!

İstanbul'da yol zannedip merdivenlere giren taksi havada asılı kaldı!

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayırmıştı! İşte Şirin Payzın'ın yeni adresi

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

Battal İlgezdi hakkında soruşturma başlatıldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İş insanını dolandırdığı iddia edilen sanık: Paraları savcı aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.