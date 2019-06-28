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Erdoğan ve Trump’tan G20’de samimi poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

Japonya’daki G20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke liderleriyle samimi pozları dikkat çekti.

Erdoğan ve Trump’tan G20’de samimi poz

Japonya’daki G20 Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke liderleriyle samimi pozları dikkat çekti. Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile pozundaki detaylar zirveye damgasını vurdu.
Japonya’nın Osaka şehrindeki INTEX Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 Liderler Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünya liderleriyle samimi fotoğrafları dikkat çekti. Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile samimi pozları dikkat çekti.

Erdoğan ve Trump’tan G20’de samimi poz

Erdoğan ve Trump’tan G20’de samimi poz

Erdoğan ve Trump’tan G20’de samimi poz

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