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Erdoğan ve Yavaş Ankara'nın sorunlarını görüştü

01.09.2020 19:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, başkentin sorunlarını, yapılması planlanan projeleri ve bürokrasideki sorunları görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ABB'den yapılan yazılı açıklamada, "Toplantıda Başkent Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıklar ele alınmıştır" ifadesi kullanıldı.

ABB açıklamasına göre görüşmede ayrıca Ankaragücü futbol takımının mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı'nın yeniden ABB'ye devri konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Görüşmede, Yavaş'ın Erdoğan'a başta su, altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere projeler hakkında da bilgi verdiği belirtildi. Yavaş'ın ayrıca otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde de bulunduğu kaydedildi.
Açıklamada, Erdoğan'ın Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşım gösterdiği belirtildi.

ABB Başkanı Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı ile görüşmesi hakkında bilgilendirdi.

DW / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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