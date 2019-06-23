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Erdoğan ve Yıldırım'dan İmamoğlu'na tebrik

23.06.2019 22:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Erdoğan ve Yıldırım'dan İmamoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından twitter hesabından açıklama yaptı.

Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenilenen seçim sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı "Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz" ifadesine yer verdi.

Cumhur İttfakı'nın adayı Binali Yıldırım oy sayımı devam ettiği sırada yaptığı açıklamada, rakibi Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti. Partisinin İstanbul İl Başkanlığı binasında açıklama yapan Yıldırım, "Şu an itibariyle rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarımıza ve bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesile ile teşekkür ediyorum. Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde kusursuz işlediğini ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabi ki kesin olarak sonra açıklanacaktır. Ben bu sonuçların İstanubulumuza İstanbulun geleceğine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum" dedi.

DW / HT,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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