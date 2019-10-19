Erdoğan: Verilen sözler tutulmazsa harekata devam edeceğiz

Erdoğan bir uzlaşma ihtimali için "Olursa olur. Olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada bir kez daha "Sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz" dedi. "Fırat Nehri'nden Irak'a kadar olan Suriye sınırımız boyunca, kuzeyden güneye 20 mil yani 32 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturma kararlılığımızı tekrarladık. Batıdan doğuya, Irak sınırından batıya 444 kilometre uzunluğu ifade ettik" diyen Erdoğan "Teröristlerin belirlediğimiz hattın dışına çıkması halinde Barış Pınarı Harekatı'nın sona ereceğini ifade ettik" diye konuştu.

"Pazarlık sünnettir"

"Pazarlık sünnettir" diyen Erdoğan ABD heyetiyle hafta içinde yapılan görüşmelere değindi. "Masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatlarının ve mevzilerinin yıkılması için 120 saatte mutabık kaldık" diyen Erdoğan "Bugün ikinci gün. Salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Toplantıdan sonra Amerikan tarafı da Türk tarafı da kendi anlayışına göre kamuoyuna açıkladı. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur. Olmazsa 120 saatin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz” dedi.