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Erdoğan-Vucic görüşmesinde, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra bölgede barış ve refahın kesintiye uğramamasının önemine değinildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:49 | Son Güncelleme

Erdoğan-Vucic görüşmesinde, ikili ilişkilerin ele alınmasının yanı sıra bölgede barış ve refahın kesintiye uğramamasının önemine değinildi.


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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