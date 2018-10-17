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Erdoğan, Vucic ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı, bölgede barış ve refahın kesintiye uğramamasının önemine değinildi - Görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılık teyit edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bu akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ele alındı, bölgede barış ve refahın kesintiye uğramamasının önemine değinildi.

İki lider görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede, 2019 yılının iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 140'ncı yıldönümü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic, Türkiye ve Sırbistan arasında oluşturulan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi mekanizmasının önemini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic telefon görüşmesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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