Erdoğan Wall Street Journal'a Yazdı: 'Dünya Türkiye'ye Destek Vermeli'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikan Wall Street Journal gazetesine bir makale yazarak Barış Pınarı Harekatı’nı değerlendirdi. “Diğerlerinin Harekete Geçmekte Başarısız Olduğu Noktada Türkiye Çabalarını Arttırıyor” başlıklı yazısına Erdoğan Türkiye’nin Suriyeli mültecilere yaptığı yardımlardan bahsederek başlıyor.

Erdoğan, “2011 yılında Suriye iç savaşı başladığından bu yana hiçbir ülke insani krizi Türkiye kadar derinden hissetmedi. Biz diğer tüm ülkelerden fazla olarak 3.6 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptık, onların barınma eğitim ve sağlık giderleri için 40 milyar dolar harcadık. Ancak Türkiye bu konuda kapasitesinin sınırlarına ulaşmış durumda ve hükümetim uluslararası mali destek olmadan mültecilerin batıya akınını durduramayacağı konusunda defalarca uyarılarda bulundu”ifadelerini kullandı.

Erdoğan tüm uyarılara karşın uluslararası toplumun adım atmaması neticesinde Türkiye’nin kendi planını devreye soktuğunu ifade ediyor. Erdoğan, “Bu planımızı geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda dünya liderleriyle de paylaştım. Plan kapsamında Türkiye, göçün temel nedeni olan şiddete ve istikrarsızlığa son vermek ve insani krizi durdurmak adına Barış Pınarı Harekatı’nı geçtiğimiz hafta başlattı. Mülteci krizini çözmek adına bir planı olmadığını değerlendirdiğimizde uluslararası toplum ya bizim bu çabamıza destek olmalı ya da mültecileri kabul etmeye başlamalıdır”dedi.