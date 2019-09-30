Erdoğan Washington Post'ta Kaşıkçı Cinayeti Hakkında Bir Makale Yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi asıllı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın da köşe yazarlığı yaptığı Amerikan Washington Post gazetesine Kaşıkçı cinayeti hakkında bir makale kaleme aldı. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Türkiye’nin çabalarını sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan yazısına, Kaşıkçı cinayetinin 11 Eylül saldırılarının ardından 21. yüzyılın en tartışmalı ve etkili olayı olarak nitelendirdiği ifadelerle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Eylül saldırılarından bu yana uluslararası düzeni tehdit eden bu nitelikte bir başka olay yaşanmadığını belirtti. Erdoğan buna karşın bugün hala daha Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’dali Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülmesiyle ilgili bilinenlerin çok az olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, ‘‘Suudi gazeteciye ne olduğunun aydınlatılması çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacakları konusunda da belirleyici olacaktır‘‘ifadesini kullandı. Erdoğan Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması konusunda hükümetinin şeffaflık ilkesi doğrultusunda hareket ettiğine vurgu yaptığı makalesinde geçen bir yıl süresince Türk adli ve emniyet birimlerinin diplomatlar ve savcıların ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek adına yakın bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Türkiye’nin bu noktada elde ettiği bulguları, aralarında Amerika, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere’ninde bulunduğu ilgili ülkelerle paylaştığını hatırlattı. Türkiye’nin aynı zamanda BM Özel Raportörü Agnes Callamard’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında da işbirliği yaptığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu soruşturmalar neticesinde Türkiye’nin Kaşıkçı cinayetini gerçekleştiren kişilerin kendisine teslim edilmesini talep ettiğini belirtti.

Erdoğan Cemal Kaşıkçı’nın Türkiye’de öldürülmesinin Suudi Arabistan’la Türkiye arasındaki bir meseleymiş gibi gösterilmesine karşı çıktıklarına dikkat çekti. Türkiye ile Suudi Arabistan’ın dost ve müttefik ülkeler olduklarını bu nedenle de kendi yönetiminin Kral Selman’la Kaşıkçı’yı katledenler arasında net bir ayrım yaptığını belirtti. Ancak buna karşın iki ülkenin dostluğu nedeniyle Türkiye’nin sessiz kalmayacağına dikkat çeken Erdoğan ‘‘Dost acı söyler‘‘ ifadesini kullandı. Erdoğan, ‘‘İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğu’nda Kaşıkçı’yı katleden ve cesedini parçalara ayıran suikast timi Suudi halkını ya da devletini değil, krallığın içerisindeki gölge bir devletin çıkarlarına hizmet ediyor‘‘ifadelerini kaleme aldı. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin aynı zamanda diplomatik dokunulmazlığın kötüye kullanılması olduğuna da dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, ‘‘Katillerin diplomatik pasaportla seyahat etmeleri, diplomatik bir binayı bir cinayet mahaline çevirmeleri ve Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki üst düzey diplomatından da yardım almış görünmeleri son derece tehlikeli bir teamül oluşturmaktadır‘‘ diye yazdı. Erdoğan bu noktada sorumluların Suudi Arabistan’da dönüşleri noktasında da dokunulmazlıklarını kullanmasının belki de en tehlikeli nokta olabileceğine dikkat çekti.