‘Erdoğan Washington Ziyaretini İptal Edebilir’ 

Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili Temsilciler Meclisi’de geçtiğimiz hafta onaylanan 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak niteleyen karar tasarısı ve Türkiye’ye Suriye operasyonu sebebiyle sert yaptırımlar öngören karar tasarısına atıfta bulundu. “Bu adımlar iki ülke arasındaki ilişkileri ciddi şekilde gölgeliyor. Bu kararlar sebebiyle Erdoğan’ın ziyareti askıda” dedi, ziyaretle ilgili nihai bir kararın alınmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Donald Trump’ın davetiyle 13 Kasım’da Washington’u ziyaret etmesi planlanıyor. Erdoğan geçen hafta AK Parti Meclis Grubu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada ziyaretin henüz kesinleşmediğini, bazı soru işaretleri olduğunu söylemişti.

Geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye aleyhinde kabul ettiği iki tasarı ikili ilişkilerdeki gerilimin daha da artmasına yol açtı. Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkililer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Kasım için planlanan Washington ziyaretini iptal edebileceğini söyledi.

Reuters'a göre Türk kaynaklar Trump ve Erdoğan arasında Kongre’nin Türkiye’nin Suriye operasyonu ve Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alması sebebiyle oluşan tepkiye ve Ankara’nın dengesiz olarak gördüğü Trump’ın bazı açıklamalarına rağmen, güçlü bir ilişkinin olduğunu söylüyor.

NATO üyesi Türkiye’nin ABD yasalarına göre yaptırımları tetiklemesi gereken Moskova’dan S-400 füze savunma sistemi satın alma adımı göz önüne alındığında iki lider arasındaki bu güçlü ilişki önem kazanabilir. Türkiye’nin hem müşterisi hem de ortak üreticisi olduğu F-35 savaş uçağı programına katılımı askıya alınmış durumda. Türkiye’nin 9 Ekim’de Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG’ye yönelik operasyonu da ABD’den misilleme niteliği taşıyan başka adımların gelmesine zemin hazırladı.

Trump Suriye’nin kuzeydoğusundaki askerleri çekerek Türkiye’nin operasyonuna yeşil ışık yakmış gibi görünse deBeyaz Saray kısa bir süreliğine Türkiye’ye yaptırım uygulamış, Suriye’de ateşkesin sağlanması konusunda mutabakata varılmasının ardından yaptırımlar kaldırılmıştı. Mutabakata varılmasından iki hafta sonra Temsilciler Meclisi’nin Türkiye aleyhindeki tasarılar konusunda harekete geçmesi Türkiye’nin tepkisine yol açtı.