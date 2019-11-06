'Erdoğan Washington'da Trump'la Görüşecek'

Türk yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün ABD Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştüğünü ve iki liderin 13 Kasım’da Washington’da yapacakları görüşmeyi teyit ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. İki lider, ABD Başkanı Sayın Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım Çarşamba günü Washington’da görüşeceklerini yeniden teyit etmişlerdir” denildi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin geçen hafta kabul ettiği 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak niteleyen karar tasarısı ve Türkiye’ye Suriye operasyonu nedeniyle sert yaptırımlar öngören karar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD ziyaretini iptal edebileceği konuşuluyordu.

Türk yetkililer Reuters haber ajansına yaptıkları açıklamada görüşmenin iptal edilebileceğini söylemişti. Erdoğan da gazetecilere yaptığı açıklamada ziyaretinin henüz kesinleşmediğini ve bazı soru işaretlerinin olduğunu aktarmıştı.