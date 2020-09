Erdoğan: “Ya Sahada Ya Masada Anlayacaklar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan’ı, Doğu Akdeniz geriliminin çözümü konusunda görüşmelere katılması, aksi takdirde bunun sonuçlarına katlanması gerektiği konusunda uyardı.

İstanbul’da Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan Doğu Akdeniz gerilimine değindi. “Sorun kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmaları. Ama bunun böyle olmadığını Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyaset ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar” dedi.

Ankara Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile petrol ve doğal gaz arama hakları konusunda gerilim yaşıyor. Taraflar bölgede birbiriyle çakışan alanlarda hak iddia etmek üzere donanma ve hava kuvvetlerini konuşlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin her sonuca hazırlıklı olduğunu vurguladı, “Biz her platformda, her görüşmede, her mesajda Türkiye’nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz” dedi.