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Erdoğan: “Ya Sahada Ya Masada Anlayacaklar”

05.09.2020 23:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin "Türkiye kendisine dayatılan haritaları yırtıp atar" açıklamasında bulundu

Erdoğan: “Ya Sahada Ya Masada Anlayacaklar”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan’ı, Doğu Akdeniz geriliminin çözümü konusunda görüşmelere katılması, aksi takdirde bunun sonuçlarına katlanması gerektiği konusunda uyardı.

İstanbul’da Göztepe Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan Doğu Akdeniz gerilimine değindi. “Sorun kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmaları. Ama bunun böyle olmadığını Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklar. Ya siyaset ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar” dedi.

Ankara Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile petrol ve doğal gaz arama hakları konusunda gerilim yaşıyor. Taraflar bölgede birbiriyle çakışan alanlarda hak iddia etmek üzere donanma ve hava kuvvetlerini konuşlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin her sonuca hazırlıklı olduğunu vurguladı, “Biz her platformda, her görüşmede, her mesajda Türkiye’nin adil olması şartıyla her türlü paylaşıma hazır olduğunu ifade ediyoruz” dedi.

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı iddiası

Türk basınında Yunanistan sınırına tankların gönderildiği haberleri yansıdı. Cumhuriyet gazetesi 40 tankın Suriye sınırından Edirne sınırına sevkedildiğini yazdı. Kamyonlara yüklü zırhlı araçların fotoğrafları da haberde yer aldı.

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı konusunda resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.

Cumhurbaşkanı’nın son açıklamaları, NATO’nun her iki tarafın askeri yetkililerinin çatışma ya da kaza riskini azaltmak üzere teknik görüşmelere başladığı ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını açıklamasının ardından geldi.

İki NATO üyesi arsında haftalardır Doğu Akdeniz’de gerilim yaşanıyor. Yunanistan Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı olduğunu iddia ettiği bölgede doğal gaz aradığını ileri sürüyor. Atina’yı denizdeki enerji kaynaklarından fazla pay almaya çalışmakla suçlayan Ankara ise bu bölgede doğal gaz arama faaliyetinde bulunma hakkına sahip olduğunu söylüyor.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz üzerinde Yunan ve Türk savaş uçakları arasında it dalaşı olarak nitelenen vakalar da son dönemde yoğunlaştı.

"Haklarımız görmezden geliniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin uzlaşma konusunda istekli olduğunu pek çok kez dile getirdiğini belirtti, “Biz samimiyiz. Sorun karşımızdakilerin bizim haklarımızı görmezden gelmesi ve kendilerini bizim üstümüzde konumlandırmaya çalışmaları” dedi.

Türkiye Doğu Akdeniz’de çok sayıda rakip ülke ile karşı karşıya. Fransa, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri son haftalarda Yunanistan ya da Güney Kıbrıs ile askeri tatbikatlara katılmak üzere bölgeye kuvvet gönderdi. Mısır Akdeniz’de Atina ile doğla gaz çıkarma anlaşması imzaladı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın üyesi olduğu Avrupa Birliği de Ankara’ya yaptırım uygulama tehdidinde bulundu.

ABD de geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne 33 yıldır uygulanan silah ambargosunu kaldırdığını açıklamıştı.

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan son gerilim taraflar arasında son yıllarda görülen en ciddi kriz. İki taraf, biri Ege’deki kaynaklar konusunda olmak üzere 1970’lerin ortasında üç kez savaşın eşiğine gelmişti.

Ankara daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 6-10 Eylül tarihleri arasında ortak askeri tatbikat yapılacağını açıklamıştı.

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