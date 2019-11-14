Erdogan: "Yabancı terörist savaşçılar kaynak ülkeler tarafından geri alınmalıdır ve Sayın Başkan'la bu konuda aynı görüşteyiz."

"Yabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar kaynak \u00fclkeler taraf\u0131ndan geri al\u0131nmal\u0131d\u0131r ve Say\u0131n Ba\u015fkan'la bu konuda ayn\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fteyiz." \u015ea\u015f\u0131rtan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! Bu kareler T\u00fcrkiye'de \u00e7ekildiSuriye meselesiyle ilgili Erdo\u011fan: "ABD'nin b\u00f6lgedeki amac\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirebilece\u011fi en g\u00fcvenilir orta\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019dir, \u00f6yle olmal\u0131d\u0131r."1915 Ermeni olaylar\u0131yla ilgili Erdo\u011fan: "104 y\u0131l \u00f6nce ya\u015fanm\u0131\u015f meselede karar vericiler siyaset\u00e7iler de\u011fil tarih\u00e7iler olmal\u0131d\u0131r."
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