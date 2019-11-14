Erdogan: "Yabancı terörist savaşçılar kaynak ülkeler tarafından geri alınmalıdır ve Sayın Başkan'la bu konuda aynı görüşteyiz."

"Yabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar kaynak \u00fclkeler taraf\u0131ndan geri al\u0131nmal\u0131d\u0131r ve Say\u0131n Ba\u015fkan'la bu konuda ayn\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fteyiz."PARTNER\u015eoke eden de\u011fi\u015fim!Suriye meselesiyle ilgili Erdo\u011fan: "ABD'nin b\u00f6lgedeki amac\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirebilece\u011fi en g\u00fcvenilir orta\u011f\u0131 T\u00fcrkiye\u2019dir, \u00f6yle olmal\u0131d\u0131r."Erdo\u011fan: "\u015eayet istenilen \u015fartlar sa\u011flan\u0131rsa Patriot alabilece\u011fimizi Say\u0131n Ba\u015fkan'a daha \u00f6nce s\u00f6yledim, yine s\u00f6yl\u00fcyorum."
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