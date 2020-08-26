Erdoğan: Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz

"Korkunun ecele faydası" yoktur diyen Erdoğan, "Türkiye Akdeniz'de de, Ege'de, Karadeniz'de hakkı olanı alacaktır. Biz nasıl kimsenin toprağına egemenliğine, çıkarına göz dikmiyorsak, kendimize ait olanlardan da asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için siyasi, ekonomik, askeri bakımdan ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız. Muhataplarımızı kendilerine çeki düzen vermelerine, mahvolmalarına yol açacak yanlışlardan uzan durmaya davet ediyoruz" dedi.

Yunanistan'ın tepkilerini sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Daha bir asır önce Anadolu'yu perişan halde terketmek zorunda kalanların Ege'de sahte kabadayılık peşinde koşmaları, mezarlıkta ıslık çalma psikolojisinin tezahüründen başka bir şey değildir" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Avrupa Birliği'nin itirazlarına rağmen sismik araştırma faaliyetleri sürdürmeye kararlı olduğu mesajı verdi.

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferinin 949. yıldönümü kutlama programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ile Yunanistan arasında krize neden olan Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuştu.

Türkiye'nin söz konusu bölgede sismik araştırma faaliyetlerini "Bedelini ödeme" pahasına sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye'nin artık sabrı sınanacak, kararlılığı, imkanları ve cesareti test edilecek bir ülke olmadığını herkesin görmesini istiyoruz. Yaparız diyorsak yaparız ve bedelini de öderiz. Varsa bedel ödeme pahasına karşımıza çıkmak isteyen buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden biz kendi işimize bakalım."

Fatih gemisinin Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfinin kendilerine moral verdiğini ifade eden Türkiye Cumhurbaşkanı, "Türkiye'ye yönelik ameliyat yapma hevesleri kursaklarında kalanlar, aradıkları fırsatı bulamayacaklardır. Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Türkiye'nin aradığı morali ve kaynağı sağlamıştır. Yeni müjdelerle bu başarıyı ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

DW/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

