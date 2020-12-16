HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Erdoğan: Yaptırımlar egemenlik haklarımıza saldırı

Erdoğan: Yaptırımlar egemenlik haklarımıza saldırı

16.12.2020 17:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Erdoğan: Yaptırımlar egemenlik haklarımıza saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin CAATSA yaptırımlarını eleştirerek, amacın Türkiye'nin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü kesmek ve Türkiye'yi bağımlı kılmak olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na (SSB) yönelik ilan ettiği yaptırımlarla ilgili olarak "Bu karar, ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır" dedi.

ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) 231’inci maddesi uyarınca Washington'ın ilan ettiği yaptırımlar, SSB'ye mal ve teknoloji alanlarında ihracat lisansı verilmesini yasaklıyor. Yaptırımlar uyarınca SSB, hem ABD hem ABD’nin paydaşı olduğu uluslararası finans kuruluşlarından kredi, mali destek alamayacak. Ayrıca SSB Başkanı İsmail Demir ve S-400’lerin alımında rol oynamış başkanlığın üç üst düzey yetkilisi de yaptırım listesine dahil edildi.

"İlk kez Türkiye'ye uygulandı"

Erdoğan, CAATSA'nın ilk kez bir NATO üyesi olarak Türkiye'ye uygulandığını belirterek "Bu sistemleri almak için şartlarımızın hiçbirini karşılamayan ABD, ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir" değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı, yaptırımların asıl amacının "Türkiye'nin savunma sanayisinde başlattığı atılımların önünü keserek Türkiye'yi bağımlı hale getirmek" olduğunu savundu.

SSB Başkanı İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacaklarını söyleyen Erdoğan, "Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız… Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız" dedi.

DW/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepkiBahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki
Fakirlik yardımı veren kurumlar!Fakirlik yardımı veren kurumlar!

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda yeni gelişme! Tekrardan...

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Burcu Esmersoy süper minisiyle nefes kesti

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

Genç kız rezidansın 18’nci katından atladı

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

11 yıl sonra ortaya çıkan dehşette yeni gelişme: Naaşı bulundu

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın durur

Prof. Dr. Karabay: Toplumun yüzde 70'i aşılanırsa salgın durur

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu aşı gündemiyle toplandı

Kritik toplantı başladı! Gündem aşı

Eski bakanlardan Atila Sav vefat etti

Eski bakanlardan Atila Sav vefat etti

Milli ve yerli hava savunma füze sistemi 'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır

'HİSAR-A+' envantere girmeye hazır

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Para vermeyince üzerine kolonya döküp öldürmekle tehdit etti

Son dakika! Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Bahçeli'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.