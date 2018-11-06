Erdoğan: Yaptırımları doğru bulmuyoruz

Nursima ÖZONUR/ ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran yaptırımlarına ilişkin, "İran yaptırımlarını doğru bulmuyorum. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İran’a yönelik yaptırımlara ilişkin soruyu, "Yaptırımları doğru bulmuyorum. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlar. Uluslararası hukuka da aykırı. Biz İran’dan 10 milyar metreküp doğalgaz alıyoruz" diye yanıtladı.

'SABIRLI OLMAK GEREKİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde İstanbul adaylığı için Binali Yıldırım’ın ismini geçtiği iddialarına ilişkin, "Sizin gönlünüzden geçenleri takvim içinde hayata geçiririz. Sabırlı olmak gerekiyor" dedi.

‘TRUMP BU SÜRECİ DURDURACAKTIR’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Suriye’de YPG ile ortak devriye yapmasının hatırlatılması üzerine, "Kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Sayın Trump'ın bununla ilgili süreci durduracağına inanıyorum" diye konuştu.



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