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Erdoğan: Yargı mensupları tarafını 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, 'cihana adalet armağan etmek için' yola çıkan bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, 'cihana adalet armağan etmek için' yola çıkan bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak 2018-2019 Adli Yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, Türk Milletinin tarih boyunca, adaletiyle ünlü nice güçlü devletler inşa ettiğini belirten Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti de, adaleti tüm vatandaşlarımızın ve her insanın en tabii hakkı olarak gören bir anlayışla, yasama, yürütme ve yargı erkleri üzerine bina edilmiştir" dedi.

"Tarih bize, adalet terazisini gözetmeyi bırakanların, er ya da geç zillet çukuruna gömülmeye mahkûm olduklarını gösteriyor" diyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Yakın tarihimizde, devletin ve milletin diğer kurumlarıyla birlikte adaleti de kendi karanlık emellerinin aracı haline dönüştüren bir terör örgütünün, ülkemizi felaketin eşiğine getirebildiğine hep birlikte tanık olduk. Milletimizin istiklal ve istikbaline saldırı anlamı taşıyan bu süreç, ülkenin meşru yönetimini hedef alan emniyet-yargı darbe girişimi olarak tarif ettiğimiz 17-25 Aralık hadisesinden 15 Temmuz ihanetine kadar uzanmıştır. Büyük bir cesaretle canları pahasına hainlerin karşısına dikilerek darbe girişimini bertaraf eden aziz milletimiz, istiklal ve istikbalinin yanı sıra adalet hakkına da sahip çıkmıştır."
Yargı mensuplarının tamamının, adalet sancağını, her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bizler, ülkesinin ve milletinin birliğini, dirliğini, bekasını gaye edinen, adil bir şekilde hüküm veren, gerçek anlamda bağımsız ve tarafsız bir yargının işleyişini güçlendirme konusunda kararlıyız. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, 'cihana adalet armağan etmek için' yola çıkan bu millete hizmet eden tüm yargı mensupları, tarafını daima 'hukukun üstünlüğünden' yana seçmek zorundadır. Yargı mensuplarının tamamı, adalet sancağını, her hal ve şart altında dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmalıdır. Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere, kendilerini rahmetle yad ettiğimiz şehit yargı mensuplarımızın, hep bu anlayışla görev yaptıklarına inanıyoruz" dedi.
Türkiye’nin adalet altyapısını ve mevzuatını geliştirme yönünde attığı adımların, yargı mensuplarının 'hukuk devleti' ilkesi doğrultusunda çalışmalarını daha kolay bir şekilde yürütmelerini sağlamaya yönelik olduğunu belirten Erdoğan, açıklamasını şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yasama ve yürütme ile birlikte yargının da gelişmesine, güçlenmesine, bağımsızlığına ve tarafsızlığına katkı sağlayacaktır. Bu düşüncelerle, 2018-2019 Adli Yılı’nın ülkemiz, milletimiz, hakimi, savcısı, avukatı, destek personeli ile tüm yargı camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adaletin tesisi için vatanımızın her köşesinde fedakarca görev yapan yargı çalışanlarımızın yeni Adli Yılını tebrik ediyor, vazifelerinde başarılar diliyorum."

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)

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