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Erdoğan yarın Rusya Federasyonu'na gidecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu'na yarın gerçekleştireceği ziyarette, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak - Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması öngörülüyor - Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

Erdoğan'ın yarın Rusya Federasyonu'nun Soçi şehrine günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili bir görüşme yapacaktır. Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla bir heyetlerarası görüşmenin yapılması da öngörülmektedir. Temaslar sırasında Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konular ele alınacak, ayrıca Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa

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