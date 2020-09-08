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  4. Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! İstanbul'da toplu ulaşımda ayakta yolculuk

Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! İstanbul'da toplu ulaşımda ayakta yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 08:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı. İstanbul'da sabah saatlerinde otobüs ve minibüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü.

Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! İstanbul'da toplu ulaşımda ayakta yolculuk

Koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıkladı.

Sabah saatlerinde İstanbul'da toplu taşıma kullanan vatandaşlar ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymadan yolculuk etmeyi sürdürdü.

Kağıthane'de işlerine gitmek için yola çıkanlar toplu taşıma kullanmak için otobüs duraklarına geldi. Kapasitelerini aşan kimi otobüs ve minibüsler durakta bekleyen yolcuları alırken kimileri ise durmayarak yoluna devam etti.

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Otobüs ve minibüs kullanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

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(DHA)

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