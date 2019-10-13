Erdoğan, yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı konusundaki açıklamasına ilişkin, "Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibarıyla dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok." dedi. Gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya gelen Erdoğan, son dönemlerde görsel medyada özellikle gerek kameramanların, gerekse de habercilerin düştükleri durumların öyle sıradan olaylar olmadığını ifade ederek, "Bazen böyle izlerken biz bile endişeye kapılıyoruz. Allah göstermesin nereden ne zaman, hangi arkadaşımıza bir... Çünkü Amerikan sniperları vermiş bunların eline. Sniperlarla buralardan, oralara ateş ediyorlar. İşleri bu noktada çok da zor değil. Bunları da bizim dünyaya tüm görsel medyamızla, sosyal medyamızla anlatmamız, göstermemiz, bu yayınları yapmamız lazım." dedi.

Onun için hafta içinde uluslararası medyayla da yapacağı toplantıyı çok önemsediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Muhalefette arkadaşlar biliyorsunuz terör örgütünün desteklemiş olduğu partinin dışında, parlamentodaki diğer partilerin hepsi şu anda atılan bu adımı desteklediler, destekliyorlar. Yani tweetleriyle şu ana kadar dediğim gibi o partinin dışındakiler hepsi desteklerini devam ettiriyorlar. Burada bütün mesele sivil ölümlere karşı çok daha hassas olmamız lazım. Çok daha dikkatli olmamız lazım. Bu konuda gerek savunma bakanımız, gerekse genel kurmay başkanımız ve kuvvet komutanlarımız bu hassasiyet içerisinde askerimizin davrandığını görüyoruz. Bu hassasiyetimizi de sonuna kadar korumaya devam edeceğiz. Bundan taviz vermemiz mümkün değildir. Zira bizim inancımızda da buna yer yok." Erdoğan, savunmasız insana karşı özellikle silah doğrultulamayacağını vurgulayarak, "Kadına, çocuğa asla böyle bir şey yapamazsınız. Bizim dinimiz bunu emrediyor. Bunu yapanlar dinden nasibini almamış olanlardır. Ama gerçekten İslam'dan nasibini alanlar böyle bir şey yapamaz. Ben buna özellikle inanıyorum. Şu anda biz askerimize bu istikamette başta savunma bakanımız olmak üzere talimatları veriyoruz. Bu istikamette de yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Türkiye Cumhuriyeti'ne kalkıp da böyle bir tavırda bulunamaz" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı hakkındaki sözlerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: "Gerek Cumhurbaşkanı yardımcım olarak Fuat Bey'in bir cevabı var, gerekse parti sözcümün bu konuda sabahleyin zaten bir cevabı oldu. Bunu çok açık ve net söylüyorum; tamamıyla bir hadsizliktir, haddini bilmemektir. Şu an itibarıyla dünyada Kuzey Kıbrıs'ın devlet olarak mücadelesini bizden başka veren var mı? Yok. Bizden başka mücadelesini veren olmadığı halde öyle bir yere doğru savruluyor ki, biraz sabırla yeri geldiğinde arkadaşlarım gerekeni söylediler ama tabii bizlerden de gereken muameleyi de, cevabı da alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'ne kalkıp da böyle bir tavırda bulunamaz. Çünkü orayı şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz kabul ediyoruz. Bizden başka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diye bir ifadeyi kullanan var mı dünyada? Yok. Ne diyorlar? Kıbrıs diyorlar. Sadece biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyoruz. Aşağıya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi diyoruz. Biz neyin mücadelesini veriyoruz, kendisi neyin mücadelesini veriyor? İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımız ona da gereken dersi en kısa zamanda verecektir."