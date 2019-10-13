Erdoğan, yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Arap Ligi'nde karar alan ülkeler) petrolünüzle konuşuyorsunuz, dolarınızla konuşuyorsunuz ve belli takıntılarınız var bu takıntılara dayalı olarak konuşuyorsunuz. Ama Türkiye duruşu ile konuşuyor. 'Nereye ne kadar dolar verirsek oradan ne cevap alırız' siz buna bakıyorsunuz, bizim böyle bir derdimiz yok." dedi. Gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya gelen Erdoğan, Batı'nın Barış Pınarı Harekatı konusunda Türkiye'ye tepki göstermesinin nedeninin sorulması üzerine, "Olay şu, terör örgütünü ciddi manada palazlandırdılar. Sayın Obama döneminde, terör örgütü bu kadar güçlü değildi. Ama şu anda terör örgütü çok ciddi destekler alıyor. Rakam veriyorum, 30 bin tır, araç, gereç, mühimmat ne ararsan var. Bu tırların dışında da 4 bin kargo uçakla gelen var. Enteresan olan bir şey daha var, burada 23, 24 de üssü var. Bu üs tabii tam mükellef bir üs değil ama adı üs. Buralardan istifade ediyorlar. Tüm bunlar o zaman yoktu, şimdi bunlar var. Terör örgütünü azdıran nedir? İşte budur, şımartan budur. Bütün bunlara rağmen, Sayın Trump'ın bugün bir açıklaması var, ne diyor, 'Buradan çekilin, 30 kilometrenin dışına çıkın. Çünkü bu güçlü hava kuvvetlerine sahip olan bir ülkeyle baş edemezsiniz.' Şimdi mesele bu." şeklinde konuştu.

F-16, İHA ve SİHA'ların mükemmel bir şekilde iniş ve kalkış yaptığını belirten Erdoğan, görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu istikrarlı bir şekilde devam etmesi halinde, bizim gerek El-Bab'ta, gerek Cerablus'ta, gerek bu noktada tabii Afrin'de işimiz zordu. Orada da tüneller falan vardı. Hatta bu tünellerin hepsinin yayınlarını da yaptık. Ama şimdi çok daha fazla tünel var. Baktılar ki o tünellerle biz iş göremedik, ondan sonra bunlar zaten çimento paralı değil, Macron bunlara bayağı çimento veriyor, oradan geliyor zaten. Dolayısıyla tünelleri falan, bunlar dışarıda o boxlar yapıyorlar. O boxları da adeta su kanallarındaki gibi birbirine geçirmek suretiyle, daha pratik, yani işi daha teknolojiyle ilerlettiler. Ama tabii bu da diğerleri kadar güçlü değil. Bunları vurduğumuz zaman düşürüyoruz, zaten vurduğumuz zaman da düşüyorlar. Başka teknikler de var. Yani onların bu tür tekniklerine karşı silahlı kuvvetlerimizin de bu konuda aldığı bazı teknikler, tedbirler vesaire var. Bunlarla beraber, atılması gereken adımlar neyse bunları atarak çökertiliyorlar ve çökertilmeye de devam edilecekler. Buradan geri duruş yok. Şu anda iyi gidiyor. Temennimiz odur ki bir taraftan uluslararası camiaya bunları A'dan Z'ye anlatıyoruz, Dışişleri Bakanlığımız anlatıyor."

Arap Birliği'nin Türkiye aleyhindeki kararına değinen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "İnsanoğlu bir garip. Arap ligi malum, bir karar aldı. Filistin katılmadı. Şimdi sadece bir elçi göndermişler o da konuşmamış, aldığımız bilgi o. 3 tane ülke bu işe katılmadı, Katar, Somali, Libya. Libya da açıklamasını yaptı. Enteresan olan şey şu: Bu bölge, siz Arap Ligi'siniz. Şu anda Suriye bir Arap ülkesi mi? Bütün ırklara saygı duyarım, benim için önemli olan insan olması meselesidir ve yaratılanı, yaratandan ötürü severiz. Arap olsun, Kürt olsun bu böyledir. Fakat şu mantığa bakın, Suriye kahir ekseriyetiyle Arap mıdır? Arap'tır. Şu anda terörün estiği bölge Arapların ağırlıkta olduğu bölge midir? Ağırlıkta olduğu bölgedir. Biz şimdi burada bu teröristlerle mücadeleyi verirken biz kimleri burada kurtarıyoruz? Yerlerinden edilmiş olan Arapları kurtarıyoruz. Rejim aslında YPG/PYD'yi de savunmuyor. Tam olumsuz onlara karşı açıklamaları var rejimin. Bütün bunlar ortada iken Arap Ligi kalkıyor hala Türkiye aleyhine oradan karar çıkartıyor. Şimdi bunlara ne denir? Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz. Buna rağmen siz petrolünüzle konuşuyorsunuz, dolarınızla konuşuyorsunuz ve belli takıntılarınız var bu takıntılara dayalı olarak konuşuyorsunuz. Ama Türkiye duruşu ile konuşuyor. 'Nereye ne kadar dolar verirsek oradan ne cevap alırız' siz buna bakıyorsunuz, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz şu andaki duruşumuzla herhangi bir ülkeyi değil, mazlumların hakkını almak için bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. Suriye'yi bölüp parçalamak isteyenlerin karşısında duruyoruz. Burada bu hesap var mı? Var. Şu anda çok açık net, bu söylediğim örgütlerin hesabı nedir? Tamamen, Fırat'ın doğusunda bir terör devletini kurmaktır. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onlar buradan defolacaklar. Mümbiç ile alakalı, bize 90 günde Mümbiç'i teslim edeceklerdi. Burayı bize 90 günde bırakın teslim etmeyi ondan sonra sene devrettik ama gene bir şey olmadı. Bakın şimdi biz mecburen Mümbiç'e de operasyon yapıyoruz ve Mümbiç'i de gerçek sahiplerine yüzde 85'e - ne o yüzde 85, Arap ve oradaki aşiretler bize haberler gönderdiler: 'Bizi gelin kurtarın, topraklarımıza kavuşturun.' Bize hep şunu söylediler. Dediler ki; 'Böyle böyle' Yani biz Mümbiç'i en kısa zamanda, 90 günde terk edeceğiz.' Ne oldu, terk etmediniz? Onun için bizim ne yaptığımız ortada. Cerablus'ta Türkiye mi var? El Bab’ta Türkiye mi var? Şu anda Afrin'de Türkiye mi var? Değerli arkadaşlar, biz sadece oraların şu anda altyapılarını, okullarını, hastanelerini, yollarını yaparak kendilerine teslim ettik ve etmeye devam ediyoruz. Türkiye oralarda yok. Orada şimdi oraların gerçek sahipleri var. Sadece şunları istesek yeter. Türkiye’ye işgalci diyen terbiyesizlerin önce hadlerini bilmeleri lazım. Türkiye hiçbir yerde işgalci olmadı. Böyle bir şeyi de asla düşünmedi, düşünmez. Böyle bir şey aklımızın ucundan da geçmez."

- "Demografik yapıyla oynamaya kalksak Cerablus'ta, El Bab'ta, Afrin'de yapardık" Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı Batılı ülkelerin Türkiye'nin bölgenin demografik yapısıyla oynağını yönündeki söylemlerine de sert tepki göstererek, "Demografik yapıyla eğer oynamaya kalksak önce işte Cerablus'ta bunu yapardık, önce bunu El Bab'ta yapardık, Afrin'de yapardık. İşte bugün gerçek sahipleri var orada. Ama bunu şu anda desteklediğiniz terör örgütü yapıyor. Mümbiç'te oradaki Arapları yerlerinden çıkartarak oraya geldi teröristleri yerleştirdi. Aynı şekilde yine Irak sınırına doğru olan bölgelerde yaptı. Elinde imkan olsa Haseki'de yapacak, Kamışlı'da yapacak ama elinde o fırsat olmadığı için oralarda yapamıyor. Biz onu da yıkacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu. - "Trump çok şakacıdır biliyorsunuz" Erdoğan, gelen son dakika bilgisini de paylaşarak, "Şu anda -teyide muhtaç – aynı sahada DEAŞ kampında YPG yangın çıkardı, oradan DEAŞ'lıların kaçması için. Ama teyide muhtaç diyorlar." dedi. Bir gazetecinin "Yaptırım tehditleriyle ilgili -sürecin nüktesi- olarak bahsettiniz. Trump şaka, espri mi yapıyor yoksa ciddiye alınması gereken bir tehdit olarak mı algılamamız lazım?" şeklindeki sorusuna cevap veren Erdoğan, "Sayın Trump çok şakacıdır biliyorsunuz. Şimdi mesela bugünkü FOX mülakatında 'İyi Kürt, kötü Kürt' demiş. Şimdi iyi Kürt hangisi, kötü Kürt hangisi?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gazetecinin '(Trump) bugünkü açıklamasında '30 kilometrenin dışına çıkın' diye YPG'lilere akıl veriyor. Trump'un nasihatine uygun şekilde 30 kilometrenin dışına çıkarlarsa biz duracak mıyız, 30 kilometrede? 30 kilometre ile onları menzil dışına mı çıkarıyoruz? Yoksa gittiği yere kadar gidecek miyiz?" şeklindeki sorusunu ise "Aslında Sayın Trump'ın 20 mil dediği ki 32 kilometreye tekabül eder. Bu yapıldığı takdirde o zaman bizim işimiz kolaylaşır. Ondan sonrası onlara aittir. Rejime aittir. Çünkü rejim kendisi de devreye girmenin hesaplarını yapıyor. Biz de sadece buralarda lojistik destek olarak koalisyon güçleriyle bu tür müşterek adımları da atabiliriz." şeklinde cevapladı. - "Arap'ı, Kürt'ü, Türkmen'i hep beraber bayraklar elde, lehte gösteri yapıyor" Bir başka basın mensubunun "Barış Pınarı Harekatı güvenli bölge oluşturmak mıdır yoksa PKK'yı tamamen kazımak mıdır? Çünkü PKK Trump'ın söylediği gibi güvenli bölgenin aşağısına çekildiğinde varlığını orada sürdürmeye devam edecektir." sözlerine de cevap veren Erdoğan, şunları kaydetti: