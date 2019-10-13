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Erdoğan, yayın yönetmenleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 20:18 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (4) - "(Tutuklu DEAŞ'lılar) Ben kendi ekibime talimatımı verdim, o da (Trump) kendi ekibine talimatını vermek suretiyle bu ekipler birlikte çalışmalarını yapacaklar. Gelip de belki Türkiye'de veya Amerika'da bu tür yargılama değil. Yargılamayı siz cezaevinde de yaparsınız. Veya içerisinde, yanına kurarsınız orada da yaparsınız. Onlar problem değil, yeter ki iş o safhaya gelsin" - "50 bin kişi Edirne'ye geldiği gün, Avrupa'da neler oldu hatırlayın. Şu anda Yunanistan tutuşuyor. Bulgaristan yine aynı şekilde tutuşuyor. Gidenler zaten ya Bulgaristan çıkışından gidecek ya Yunanistan çıkışından gidecek. Bunları asıl ürküten bu"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cezaevindeki DEAŞ'lılarla ilgili kendi ekibine talimat verdiğini belirterek, "O da (Trump) kendi ekibine talimatını vermek suretiyle bu ekipler birlikte çalışmalarını yapacaklar. Gelip de belki Türkiye'de veya Amerika'da bu tür yargılama değil. Yargılamayı siz cezaevinde de yaparsınız. Veya içerisinde, yanına kurarsınız orada da yaparsınız. Onlar problem değil, yeter ki iş o safhaya gelsin." dedi.

Gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı toplantıda bir araya gelen Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a geçen pazar günkü son görüşmelerinde DEAŞ konusunda "Cezaevlerinden bunların boşaltılması ve cezaevlerindeki durumla ilgili birlikte her türlü tedbiri almaya hazırız" dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda da böyle bir sürecin içerisinde olunduğunu ifade ederek, Trump'ın aslında bugün FOX TV ile yaptığı mülakattaki açıklamalarının olumlu sayılabileceğini dile getirdi.

Trump'ın "Türkiye müttefikimizdir, Erdoğan bana içeri gireceğini söyledi. Ben de ona sınırları korumaya mani olmayacağımı söyledim" diye bir ifadesi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu tür şeylere bakarsan Türkiye saatiyle akşama kadar herhangi bir şey olmazsa..." diye konuştu.

Yarın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 3 siyasi partinin genel başkanını bilgilendireceğini, 12.30'da İyi Parti'yi, 16.30'da CHP'yi ziyaret edeceğini, MHP'nin randevuya olumlu yanıt verdiğini ancak saatin henüz netleşmediğini anlattı.

Güvenli bölgedeki cezaevinde bulunan DEAŞ'ların ne olacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben kendi ekibime talimatımı verdim, o da kendi ekibine talimatını vermek suretiyle bu ekipler birlikte çalışmalarını yapacaklar. Gelip de belki Türkiye'de veya Amerika'da bu tür yargılama değil. Yargılamayı siz cezaevinde de yaparsınız. Veya içerisinde, yanına kurarsınız orada da yaparsınız. Onlar problem değil, yeter ki iş o safhaya gelsin. Bu işte ehliyet sahibi olan, deneyimli, tecrübeli arkadaşlarımız, bizimkiler çalışmasını buna göre yapıyor. Gerek Dışişleri Bakanım, ona talimatı verdik. O da Adalet Bakanımızla, istihbaratla, İçişleri, Savunma Bakanı hep birlikte çalışmaları yapıp ondan sonra da Amerikalı muhataplarıyla da bu çalışmaları yapıp bunun belli bir sisteme oturtacaklar."

Bu sürecin Amerika'yla beraber mi yürüyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bir araya gelmek suretiyle esaslarını belirleyecekler ve ona göre de adımı atacaklar. Biz bu noktada cezaevi sürecini sonuna kadar götürmek değil, burada ne yapalım da bunların yargı sürecini halledelim, yani biz sonuna kadar Amerika ile gitmek değil, esasları onlarla belirler ondan sonra adımı biz burada atarız. Bunun bize farklı bazı avantajları olacaktır diye düşünüyorum." dedi.

"Bizim operasyon alanımızda tutuklu veya cezaevi dışında operasyonel olarak kullanılabilecek DEAŞ'lı sayısında net bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırın dışındaki sayının hem az hem de oradaki tutuklu DEAŞ'lı sayısının 1.000-2.000 arasında olduğunu belirterek, "Ağırlıklı olan, bizim güvenli bölge diye ifade ettiğimiz bölgenin sınırları içindeki cezaevlerinde ama bunun nihai durumunu, bu çalışmalar yapıldığı zaman ortaya tam manasıyla çıkaracağız. Gerekli olan bilgileri de zaten Amerikalılar vermeye hazır." dedi.

"DEAŞ'lıların bir çoğu Avrupa ülkeleri vatandaşı ve onları geri kabul etmiyorlar. Bu konu ile ilgili bir diyalog var mı?" sorusuna karşılık Erdoğan, bu konu ile ilgili net bir şeyin olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bizim çok ciddi sayıda bu ülkelere gönderdiklerimiz var. Cezaevinde olanlar olsun, cezaevi dışında olanlar olsun gönderdik. Şu anda olanları çok farklı yol veya yöntemlerle gerek ülkelerine göndermek, gerekse verilecek karara göre adım atmak şeklinde bu adımları atacağız. Ama bizim kapıları açma olayımız, bunlar değil. Bunların dışında, benim ülkemde şu anda olan insanlar var. 3,5-4 milyon insan benim ülkemde var. Onları asıl korkutan ne? Bunlar. Bu kapılar açıldığı zaman, bu insanlar şöyle Avrupa'ya bir huruç ettiği zaman, ne yapacağız diye onlar şimdi onu düşünüyor. Bu da olur mu? Olur. 50 bin kişi Edirne'ye geldi. 50 bin kişi Edirne'ye geldiği gün, Avrupa'da neler oldu hatırlayın. Şu anda Yunanistan tutuşuyor. Bulgaristan yine aynı şekilde tutuşuyor. Gidenler zaten ya Bulgaristan çıkışından gidecek ya Yunanistan çıkışından gidecek. Bunları asıl ürküten bu. Ben bugün Sayın Merkel'e tekrar ad vermeden söyledim. 'Bu iş çözüldü çözüldü. Çözülmedi bizi başka yollara tevessül etmeye zorlayacaksınız' dedim."

Toplantı sırasında gelen yeni bilgiyi paylaşan Erdoğan, ABD Savunma Bakanının 1.000 Amerikan askerinin Suriye'nin kuzeyinden çekileceğini açıkladığını söyledi.

(Bitti)

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