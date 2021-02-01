Erdoğan: Yeni anayasa için harekete geçebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan açıklamasında, "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" dedi. Erdoğan sözlerini "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" diye sürdürdü.

Erdoğan, "Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır" dedi. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" ifaedlerini kullandı.

Konuşmasında reform çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Her kim 'bu ülkede yeni reforma ihtiyaç yoktur' derse o kişi Türkiye'den de dünyadan da toplumdan da bihaberdir" diyerek yakında reformlarla ilgili kapsamlı bir çalışmanın kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

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DW/BÖ,HS

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