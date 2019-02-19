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Erdoğan: "Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 21:59 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz."


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