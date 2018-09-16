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Erdoğan: Yeni eğitim öğretim yılında reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 12:22 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Yeni eğitim-öğretim yılında da, günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Yeni eğitim-öğretim yılında da, günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajında ekonomisi güçlü, toplum yapısı sağlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin vasıflarının başında kaliteli, insanı merkeze alan bir eğitim-öğretim sistemine sahip olmaları gerektiğini belirtti. Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceğe dair iddiaları olan Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının da, nesillerini kaliteli bir eğitim-öğretim sistemiyle buluşturmasına bağlı olduğunu söyleyen Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesillerimizdir. Bu anlayışla son 16 yıldır eğitim-öğretimi önceliklerimizin en başına çıkartarak, istikbalimizin teminatı olan çocuklarımız için imkanlarımızı seferber ettik. 288 bin yeni derslik inşa ederek, 605 bin yeni öğretmen atayarak, sınıflarımızdaki öğrenci ortalamasını 30’un altına çekerek, ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak, eğitim-öğretimde ülkemize çağ atlattık. Eğitimde fırsat eşitliğini ve adaleti sağlamak gayesiyle, maddi durumu yerinde olmayan öğrencilerimize, ilköğretimden üniversiteye her seviyede çok önemli destekler verdik. Yeni eğitim-öğretim yılında da, günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bununla birlikte, eğitim-öğretimde kalitenin sadece teknolojik imkânlar, modern binalar ve mevcudu az sınıflarla sağlanamayacağının da farkındayız."

'ÇOCUKLARIMIZI EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLAMAMIZ GEREKİYOR'
"Kaliteli eğitim-öğretim, bütün bunlara erişimle birlikte, öğrencilerin zihni gelişimlerini kolaylaştırmaktan, onlara vizyon kazandırmaktan, manevi yönlerini güçlendirmekten geçiyor" diyen Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı, günümüzün bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamamız gerekiyor. Uzun soluklu bir çalışmayı gerektiren bu hedeflere ulaşmak için, devletin gayretleri yanında, milletimizin tamamının el ele vermesi, aynı hedefe yönelmesi, güç birliği yapması şarttır. Bilhassa ailenin içinde aktif şekilde yer almadığı bir eğitim-öğretim sisteminin başarı şansı yoktur. Her biri ciğer paremiz olan evlatlarımızın eğitim-öğretimini emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına bu konuda çok önemli sorumluluklar düşüyor. Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte, her alanda yeni bir döneme girdiği günlerden geçiyoruz. Bu dönemde, sabır, emek, samimiyet ve fedakârlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da, tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz. Hep birlikte daha çok çalışarak, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirmek için gereken reformları milletimizle birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak tüm eğitim camiamıza Rabbim’den başarılar diliyorum."

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