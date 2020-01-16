-
-
HABER
-
Politika
-
Erdoğan: "Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz."
Erdoğan: "Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz."
POLİTİKA
HABERLERİ
|
16.01.2020 12:56 |
Son Güncelleme
Erdoğan: "Yeni Ekonomi Programı'na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdamı 3,2 milyon kişi artırarak, 2022 yılında işsizliği yüzde 9,8'e indirmeyi hedefliyoruz."