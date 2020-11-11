Erdoğan yeni ekonomi yönetimine destek verdi, TL değer kazandı

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Türk Lirası dolara karşı değer kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeni ekonomi yönetimine destek vererek, yabancı yatırımcılara yönelik mesajlarda bulundu. Açıklamaların ardından Dolar/TL 7,99 seviyelerine geriledi. "Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız" diyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırladıklarını belirterek, "Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz" ifadesini kullandı. "Ülkemizi yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde riski az, güveni yüksek, kazancı tatminkar bir cazibe merkezi haline getirmekte kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, "Bunun için yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde, gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız" ifadelerini kullandı. Uluslararası yatırımcılara seslendi Erdoğan öte yandan, ekonomi yönetiminin yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın temas halinde olacağını söyledi. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde hareket ettiklerini vurgulayan Erdoğan, uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantı yaparak, "onlara ülkedeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacakları destekleri anlatacaklarını" kaydetti. Erdoğan, "(Hazine ve Maliye) Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Bu çerçevede atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum" diyerek, "Önce yeni Merkez Bankası Başkanımızın ardından da yeni Hazine ve Maliye Bakanımızın göreve başlamalarıyla piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuza işaret ediyor" ifadesini kullandı.