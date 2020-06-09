Erdoğan Yeni Kararları Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze toplanan kabine toplantısının ardından, Corona virüsü salgını sonrası normalleşme süreci bağlamında alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre toplantıda şu kararlar alındı: ‘’-Lokanta, kafe, tiyatro, kıraathane gibi işletmelerin kapanış saati 22.00’den 24.00’e uzatıldı, -Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek, -65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek, -18 yaş altıyla ilgili kısıtlama küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kalktı, -Milli parklar ve doğa parkları, sağlık çalışanları, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacak, -Nikah salonları 15 Haziran’dan itibaren, düğün salonları da 1 Temmuz’dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecek.’’ ‘’Yeni normal dediğimiz süreç bir süre daha devam edecek’’

Yeni dönemde de kurallara uymaya devam etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, ‘’Bu musibet temizlenene kadar hayatımızı maske, mesafe ve temizlikle sürdürmemiz gerekiyor. Yeni normal dediğimiz sürecin bir süre daha devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız’’ diye konuştu. İstihdam Kalkanı paketi Erdoğan, İstihdam Kalkanı adıyla çok ayrıntılı bir paket hazırladıklarını da belirterek, ‘’Nisan ve Haziran arasında işsiz kalan vatandaşlarımızın yeniden istihdam edilmelerini hedefliyoruz’’ dedi. Erdoğan, salgın öncesinden daha iyi istihdam rakamlarına ulaşmak için mücadele edeceklerini, 25 yaş altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını teşvik edeceklerini belirtti. Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik sigortası sunacak bir çalışma başlattıklarını da kaydeden Erdoğan, tamamlayıcı emeklilik sistemini 2022’de yürürlüğe koymayı hedeflediklerini belirtti. ‘’İdlib’in yeniden çatışma ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz’’ Açıklamasında Türkiye’nin yakın çevresindeki gelişmelere de değinen Erdoğan, ‘’İdlib’de tesis ettiğimiz huzur ortamının bozulmasına izin vermedik. İdlib’in yeniden bir çatışma ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz’’ ifadesini kullandı.

‘’Libya’ya desteğimiz sürecek’’ Erdoğan, Libya’daki gelişmelerle ilgili olarak şu mesajları verdi: ‘’Geride bıraktığımız dönemde en güzel haberleri şüphesiz Libya’dan aldık. Darbeci Hafter ve beraberindekilerin Trablus’u işgal planı hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Sağdan soldan topladıkları lejyonerlerle Trablus’u işgal hedefleyenler yenilmiştir. Ülkemizin desteklediği Milli Mutabakat Hükümeti’nin kararlı duruşuyla Libya'ya kurulan tuzak bozulmuştur. Libya'nın tamamında barış, adalet ve huzur tesis edilene dek desteklerimizi sürdüreceğiz. Askeri eğitimden ülkenin inşasına kadar her alanda Libyalı kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Sağlıktan enerjiye her alanda Türkiye'nin birikimini Libya halkına sunacağız. Libya'da daha fazla kan ve gözyaşı görmek istemiyoruz. Denizden komşusu olduğumuz Libya'da en kısa sürede huzur olması için uğraşıyoruz. Türkiye'nin kimsenin ne toprağında ne doğal kaynağında gözü vardır. Biz sadece kardeşlik bağlarımızın olduğu Libya'nın esenliğini istiyoruz.’’