HABER

Erdoğan: Yeni sistemle ilk kongremizi yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz -1

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

AK Parti 6.

Mustafa TURAPOĞLU-Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonunda başladı. Kongre öncesi salonun içerisi ve dışarısında binlerce kişi toplandı.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongre'nin gerçekleşeceği Ankara Arena Spor Salonu çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Spor Salonuna çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce AK Partili, güvenlik noktalarından geçerek salon içerisinde giriş yaptı. Salona giremeyen binlerce kişi ise kongreyi salon dışında takip etmek için burada beklemeye başladı.

Kongrenin gerçekleşeceği salon içerisine, ‘Kararlı bu dava, Türkiye'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya', 'Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik', 'Millet bir hedef bir', 'İşimiz hizmet gücümüz millet', 'Değişim yenilenerek devam ediyor' yazılı afişler yer aldı. Ayrıca salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde resmi bulunan 'Millet bir hedef bir' yazılı dövizler taşındı. Kongre öncesi salonu dolduran partililer yoğun şekilde tezahürat yaparak sık sık, 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde slogan attı.

ERDOĞAN: DÜNYAYA FARKLI BİR MESAJ VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi dışarıda bulunan vatandaşlara seslendi. Erdoğan şunları söyledi:

"Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var. Ve yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. Bugün içeride mesajlarımızı vereceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda Ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz, Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. 30 Ağustos’ta da tıpkı Kocatepe’deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun işaretini vereceğiz. Ve kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ardından Mart; yerel seçimler. Yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? Şu büyük şehirlerimizin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?

Bu yeni sistemde AK Parti’nin iktidarıyla inşallah 81 vilayet, 81 milyon insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. İşte bakın, şu anda elhamdülülliah 80 vilayetimize doğalgazımıza ulaştırdık. Sadece Hakkari kaldı, onu da yıl sonuna kadar halledeceğiz. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaşımda en güzelini yapmaya hazırız. Sizleri bu güneşin altında fazla bekletecek değilim. Ancak şu anda Salı günü kurban bayramına hazırlanıyoruz. Ve şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Rabbim, kurban bayramını tüm islam dünyası için birliğimize, beraberliğimize vesile kılsın. Ve terörle mücadeledeki başarımızın devamını bizlere nasip etsin."

PARTNEREvde klima yapma yöntemi...Evde klima yapma yöntemi...
Ak Parti'de kongre heyecanıAk Parti'de kongre heyecanı
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Suudi Kralı'ndan YPG'ye 100 milyonluk destek! ABD'den 'teşekkür' açıklaması

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

Fenerbahçe Yannick Bolasie ve Thomas Vermaelen için bir kez daha görüşecek

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Ahmet Hakan'dan dolar yakanlara tepki: Aptal, gerizekalı, vatan haini

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: B ve C planlarımızı devreye sokarız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

İbrahim Kalın'dan New York Times'a tokat gibi cevap!

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

ABD'de dikkat çeken atamaya Türkiye'den ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert mesajlar

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Gündemi değiştirecek iddia: Erdoğan ve Trump eylül ayında yüz yüze görüşebilir

Binali Yıldırım'dan kritik ABD hamlesi!

Binali Yıldırım'dan kritik ABD hamlesi!

AK Parti'de kongre günü! 'Dünyaya sürpriz bir mesaj vereceğiz'

AK Parti'de kongre günü! 'Dünyaya sürpriz bir mesaj vereceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.