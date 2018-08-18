Erdoğan: Yeni sistemle ilk kongremizi yaparak dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz -1

Kongrenin gerçekleşeceği salon içerisine, ‘Kararlı bu dava, Türkiye'den dünyaya kısık seslerin sesi olmaya', 'Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik', 'Millet bir hedef bir', 'İşimiz hizmet gücümüz millet', 'Değişim yenilenerek devam ediyor' yazılı afişler yer aldı. Ayrıca salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde resmi bulunan 'Millet bir hedef bir' yazılı dövizler taşındı. Kongre öncesi salonu dolduran partililer yoğun şekilde tezahürat yaparak sık sık, 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde slogan attı.

ERDOĞAN: DÜNYAYA FARKLI BİR MESAJ VERECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi dışarıda bulunan vatandaşlara seslendi. Erdoğan şunları söyledi:

"Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.

Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik.