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Erdoğan Yeni Sokağa Çıkma Yasaklarını Açıkladı

11.05.2020 20:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi. Erdoğan, yaşlıların 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00; 20 yaş altının da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdüreceklerini kaydetti

Erdoğan Yeni Sokağa Çıkma Yasaklarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından, Corona virüsü salgınıyla ilgili yeni kararları açıkladı.

16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildiren Erdoğan, yaşlıların 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00; 20 yaş altının da 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günlerinde sokağa çıkmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Erdoğan, 18-19 Mayıs tarihlerinde marketlerin ve online satış sitelerinin saat 10.00 ila 18.00 arasında açık olacağı haberini de verdi.

"Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor" diyen Erdoğan, "Tamamen eski günlere geri dönmüyor, sadece salgın şartlarında hayatımızı biraz daha kolaylaştırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘‘Maske kullanımı ve mesafe kuralları devam edecek’’

''Ülkemizdeki ilk vakanın tespit ediliği 10 Mart'ın üzerinden iki ay geçti. Bu küresel salgına karşı 83 milyon verdiğimiz mücadeleyi başarıyla devamı ettiriyoruz. Yeni vaka sayılarımız ölüm sayılarımız ve yoğun bakımdaki hasta sayımız giderek azalıyor'' diyen Erdoğan, ''Önümüzdeki bu güzel tablo bazı kısıtlamaları azaltarak hayatı normale döndürme imkanı verdi. Belirli kurallara riayet ederek devam ettirmekte olduğumuz yeni bir döneme girdik. Bu tablo uzunca bir süre maske kullanımı fiziki mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devamı ettirmemiz gerektiğini gösteriyor. Normalleşmenin 10 Mart öncesine dönüş gibi algılanmaması gerekiyor'' diye konuştu.

Bu haftaki kabine toplantısında 9 il için daha şehirlerarası giriş çıkış sınırlamasını sona erdirmeye karar verdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Edoğan bunları; Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon Ordu, Maraş, Tekirdağ, Urfa, Denizli olarak sıraladı.

Biz bize yeteriz kampanyasıyla toplanan tutarın 2 milyar TL'yi bulduğunu belirten Erdoğan, ‘‘Ramazan ayının sounda bitecek kampanyamıza destekleriniz bekliyoruz'' dedi.

112 yerleşim yerinde karantina sürüyor

Bugüne kadar 412 yerleşim yerinin karantinaya alındığını kaydeden Erdoğan, bunlardan 112'sinde karantina devam ettiğini belirtti.

Erdoğan, Erdoğan, ''Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız. Sokakta, markette her yerde fiziki mesafeyi koruyacağız, kalabalık yerlerden uzak duracağız. Ellerimizi sık sık yıkayacağız. Evlerimize döndüğümüzde kıyafetlerimiz de dahil daha detaylı bir temizlik yapacağız'' diye konuştu.

‘‘Esnaf ve çalışanlar için ekmeklerini kazanabilecekleri şartları oluşturmaya çalışıyoruz’’ diyen Erdoğan ‘‘Sanayicimize iş dünyamıza çarklarını çevirebilecekleri alan açmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede ertelediğimiz SSK ve Bağkur primi ödemeleri miktarı 40 milyar TL'yi buldu'' diye ekledi.

Bayrama kadar açılışa hazır hale gelecek Yeşilköy ve Sancaktepe hastanelerini incelediklerini belirten Erdoğan, Başakşehir Hastanesi'nin ikinci bölümünün açılışını Japonya Başbakanı Abe'yle telekonferans yönetimiyle yapacaklarını söyledi.

Noterlerde nöbetçilik uygulamasının kaldırılıp normal çalışma düzenine dönüleceğini belirten Erdoğan, bez maskelerle ilgili de TÜBİTAK ile standart belirlenerek satışa izin verileceğini kaydetti. Erdoğan, bez maskelerde bir üst fiyat belirleneceğini de aktardı.

‘‘İşsiz kalanlar için üçüncü faz destek programı başladı’’

Salgın nedeniyle işsiz kalan vatandaşlar için üçüncü faz ödeme destek programımıza başlandığını belirten Erdoğan, çay üreticilerine de seslenerek yaş çay alım fiyatının 3,27 TL olarak belirlendiğini, 13 kuruşluk desteklemeyle birlikte 3,40 Tl'ye denk geldiğini açıkladı.

Erdoğan Ilısu Barajı'nın 6 tribününden ilkinin 19 Mayıs'ta hizmete gireceğini de ekledi.

Erdoğan, "12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle salgın sürecinde canla başla çalışan tüm sağlıkçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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