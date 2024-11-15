Erdoğan "yeni süreç" demişti; beklenen adım her an gelebilir! Ankara "Kabine değişimini" konuşuyor

Önümüzdeki günler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni bir değişim görülmesi durumunda bu şaşırtıcı olmayacak zira Ankara kulislerinde konuşulanlara göre sadece Kabine'de değil, AK Parti MKYK'sında da değişim olması söz konusu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da son Kabine değişiminin ardından benzer bir mesaj vermişti.

SON DEĞİŞİM TEMMUZDAYDI

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde seçimlerin ardından sınırlı değişikliğe gidilmiş, 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan kararla; Mehmet Özhaseki yerine Çevre, Şehircilik ve ve İklim Değişikliği Bakanı olarak Murat Kurum, Fahrettin Koca yerine Sağlık Bakanı olarak İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu getirilmişti.

ERDOĞAN'DAN BİR 'DEĞİŞİM' SİNYALİ DAHA

Temmuzdaki bu değişimin ardından Erdoğan'dan kabinede yeni değişimin sinyalleri de geldi. Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri dönüşünde, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Erdoğan “Bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir” demişti.

BEKLENEN DEĞİŞİMİN ELİ KULAĞINDA MI?

Millet Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tv100'de yaptığı açıklamada yeni değişimin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceği iddiasını dile getirdi.

Burhan “Bugünlerde bir kabine değişikliği konusu da gündeme gelebilir. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten daha önceki ziyaretlerimde de ifade etmişti gerek kabine de gerek MKYK’da değişiklik olabilir diye" diye konuştu ve kendisinde bu konuda bir bilgi olduğunu da sözlerine ekledi.