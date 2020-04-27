Erdoğan Yeni Tedbirleri Açıkladı: Yurtdışına Tüm Uçuşlar Durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda yurtdışı uçuşları tamamen durdurduklarını ve şehirlerarası seyahatleri valilikler iznine bağladıklarını açıkladı. Valiliklerce ileri düzeyde başka tedbirler alınabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında kamuoyuna Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirlere ilişkin bilgi verdi. “Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla bu hastalıkla mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girildi. Dayanışmamızı ne kadar güçlü çıkarsak Allah’ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız." dedi. "Devlet olarak biz tedbir alacağız, vatandaş da bireysel tedbirini alacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her vatandaşımın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak” mesajlarını verdi.

"Stokçuluk yapanlara aldanmayın" Sonrasında ekonomik tedbir paketiyle yürürlüğe giren uygulamaları anlatan Erdoğan ilaç ve gıda konusunda bir sıkıntı olmadığını, her iki alanda da üretim ve tedarik zincirlerinin aksamadan işlediğini vurguladı. Hastalıkla mücadelede önem taşıyan test kiti, maske ve eldiven gibi ürünleri Türkiye kendi ürettiği için bu alanda da sıkıntı yaşanmadığını belirten Erdoğan, "Bunların olumsuz dedikodusunu yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. Stokçuluk yapanlar, karaborsa yapanlar var. Sakın bunlara aldanmayın. Bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız. Ayrıca gerektiğinde yurtdışından da malzeme tedariki yapıyoruz” dedi. Artık her Pazartesi günü telekonferans sistemiyle kabine toplantıları gerçekleştirileceğini de kaydeden Erdoğan, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusundaki hayata geçirilecek yeni tedbirleri şöyle açıkladı: 1- Şehirlerarası seyahatler valilik iznine bağlı olacak. 2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışma sistemine geçilecek.

3- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacak. 4- Piknik, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları kapalı olacak, hafta içinde de buralarda toplu olarak bulunulmayacak. 5- Askerler 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına tabii tutulacak. 6- Yurtdışı uçuşlar tamamen durduruldu. 7- Tüm illerde valilikler başkanlığında pandemi kurulları oluşturularak bu şehre mahsus ilave tedbirler kararlaştırılacak. İlave tedbirler konusunda gözler valiliklerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi büyükşehirler olmak üzere 30 büyükşehirde tedbirlerin titizlikle uygulanacağını söyledi. Erdoğan’ın bu ifadesiyle büyük şehirler başta olmak üzere artık ilave tedbirler konusunda gözler valiliklere çevrilmiş oldu. "Testler kesinlikle ücretsiz” Kamuoyunda tartışmalara yol açan Corona virüsü tanı testleriyle ilgili de açıklama da yapan Erdoğan, “Testler kesinlikle ücretsizdir. Tedaviye yönelik ilacın ilk kısmı elimize ulaştı, devamı da geliyor. Hem vatandaşlarımızın hem de sağlık personelimizin teşhis ve tedaviye yönelik tüm ihtiyaçları da karşılıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’de iş adamı Murat Sancak’ın evinde Corona virüsü testi yapmasıyla ilgili görüntüler sosyal medyada tepkiye neden olmuş, Murat Sancak sonrasında testi para karşılığı şirket olarak satın aldıklarını, aile içerisinde deneme yaptıklarını paylaşmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Testlerin hangi laboratuvarlarda çalışılması gerektiğine ilişkin izni Bakanlık olarak biz veriyoruz. Neden? Eğer pozitif bir vaka tespit edilebilirse, o hastanın temas ettiği kişilere bir an önce ulaşmamız gerekiyor. Dolayısıyla herkesin bulunduğu yerde, izin almadan ve gerekli bildirimde bulunmadan test yapılması dünyada da istenen bir şey değil." ifadelerini kullandı. "Tanı kiti ve malzemelerde sıkıntı yok" Cuma günü itibarıyla 24 saatte yapılan test sayısını 8 bin civarına çıkardıklarını kaydeden Koca, Sağlık Bakanlığı’nın envanterinde 350 bin PCR yöntemiyle çalışan tanı kiti bulunduğunu, hazırlık süreciyle birlikte 3,5-4 saatlik sürede sonuç veren kitlerden de bulunduğunu ve bunun 1 milyona yakın olduğunu belirtti.