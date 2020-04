Erdoğan Yeni Tedbirleri Açıkladı: Yurtdışına Tüm Uçuşlar Durduruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda yurtdışı uçuşları tamamen durdurduklarını ve şehirlerarası seyahatleri valilikler iznine bağladıklarını açıkladı. Valiliklerce ileri düzeyde başka tedbirler alınabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında kamuoyuna Corona virüsü salgınıyla mücadelede alınacak yeni tedbirlere ilişkin bilgi verdi. “Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla bu hastalıkla mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girildi. Dayanışmamızı ne kadar güçlü çıkarsak Allah’ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız." dedi.

"Devlet olarak biz tedbir alacağız, vatandaş da bireysel tedbirini alacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavete kapılmayacağız çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her vatandaşımın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız. Diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini alacak” mesajlarını verdi.