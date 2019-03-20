Erdoğan: ‘Yeni Zelanda Saldırganıyla IŞİD Aynı Kumaştan’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’daki cami saldırısının sorumlusuyla IŞİD’in “aynı kumaştan” olduğunu savundu. Erdoğan bu açıklamasını Washington Post gazetesine yazdığı özel yorumda dile getirdi.

Christchurch kentinde Cuma namazı sırasında otomatik silahlarla 50 kişiyi öldürmekten yargılanan Brenton Tarrant’ın silahında tarihi olay ve kişilere yaptığı referansları ve internette yayınladığı manifestosunu değerlendiren Erdoğan, manifestoda Türkiye ve “kendisine” birkaç kez değinilmiş olmasını dikkate değer bulduğunu yazıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Christchurch zanlısının dünya tarihini ve Hristiyan inancını saptırarak, kendi çarpık görüşlerini meşrulaştırmaya çalıştığını savundu; insanlar arasında nefret tohumları yaymaya çalıştığını belirtti.

Zanlının Türkiye’yi iki kez ziyaret etmesinin yanı sıra Fas, İsrail ve Hırvatistan’a da gittiğinin tespit edildiğini kaydeden Erdoğan, Türk istihbarat ve emniyet kurumlarının cami saldırıların nedenini bulma ve tekrarının yaşanmasını önlemek amacıyla Yeni Zelanda ve diğer ülkelerin ilgili kurumlarıyla işbirliği yaptığının altını çizdi.