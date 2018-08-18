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Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 18:14 | Son Güncelleme

AK Parti'nin 6'ncı Olağan Büyük Kongresi tamamlandı.

Mustafa TURAPOĞLU-Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - AK Parti'nin 6'ncı Olağan Büyük Kongresi tamamlandı. 'Millet bir, hedef bir' sloganıyla yapılan kongrede seçime tek aday giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak, 1380 oyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

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