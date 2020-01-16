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Erdoğan: "Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve Kerkük'te yeni başkonsolosluklar açmayı planlıyoruz."
Erdoğan: "Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve Kerkük'te yeni başkonsolosluklar açmayı planlıyoruz."
POLİTİKA
HABERLERİ
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16.01.2020 13:38 |
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Erdoğan: "Yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı faaliyete geçirmeyi, Necef ve Kerkük'te yeni başkonsolosluklar açmayı planlıyoruz."