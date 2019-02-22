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ERDOĞAN YOLDA VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 00:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Manisa mitingi sonrası akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Huber Köşküne geçti. Yaklaşık 1 buçuk saat burada kalan Cumhurbaşkanı, Huber köşkü çıkışında yolda aracını bekleterek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Cumhurbaşkanı konvoyundan detaylar
-Cumhurbaşkanının vatandaşlarla sohbet etmesi

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