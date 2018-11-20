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Erdoğan: Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğiz (7)

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

(AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI) "BİZİ BAĞLAMAZ" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

(AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI) "BİZİ BAĞLAMAZ" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, AİHM'in Demirtaş ile ilgili kararının hatırlatılması üzerine, "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz. Terörü Türkiye'de dizginleyen hiç bir zaman AİHM olmadı. Bedelini ödeyen Türkiye oldu" dedi. (BAHÇELİ İLE YARIN YAPACAĞI GÖRÜŞME) "SEÇİM İTTİFAKINI KONUŞACAĞIZ" Erdoğan, Bahçeli ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkin soruya, "Seçim ittifakını konuşacağız" diye yanıt vererek, "Cumhur İttifakında bir sorun yok. Seçim ittifakını da görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bana göre tabanların da beklentisi bu" ifadelerini kullandı. "FAİZ DÜŞÜŞLERİ DEVAM EDİYOR, OLUMLU GERİ DÖNÜŞLERİNİ BEKLİYORUZ" Erdoğan, "Faiz düşüşleri devam ediyor, olumlu geri dönüşlerini bekliyoruz" dedi. (PATATES, SOĞAN STOKÇULUĞU) "BEDELİNİ ÖDEYECEKLER" Soğan ve patates fiyatlarının artmasına ilişkin Erdoğan, "Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler. Stokçulara da aynen söylüyorum; yaptığınız stoklarla sizi affetmeyeceğiz. Cazai yaptırımlar para veya diğer yönleriyle bu konuyu da kovalayacağız" dedi. "AK PARTİ'DEN ADAY OLACAK İSİMLERİN BİR KISMI CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANABİLİR" Erdoğan, cumartesi günü yerel seçimde Ak Parti'den aday olacak isimlerin bir kısmının açıklanabileceğini de belirtti. Hakime TORUN - Nursima ÖZONUR /ANKARA (DHA)

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