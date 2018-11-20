HABER

Erdoğan: Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasfiye edeceğiz (Ek 2) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 15:50 | Son Güncelleme

(AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI) "BİZİ BAĞLAMAZ" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

(AİHM'İN DEMİRTAŞ KARARI) "BİZİ BAĞLAMAZ"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, AİHM'in Demirtaş ile ilgili kararının hatırlatılması üzerine, "AİHM'in verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz. Terörü Türkiye'de dizginleyen hiç bir zaman AİHM olmadı. Bedelini ödeyen Türkiye oldu" dedi.

(BAHÇELİ İLE YARIN YAPACAĞI GÖRÜŞME) "SEÇİM İTTİFAKINI KONUŞACAĞIZ"
Erdoğan, Bahçeli ile yarın yapacağı görüşmeye ilişkin soruya, "Seçim ittifakını konuşacağız" diye yanıt vererek, "Cumhur İttifakında bir sorun yok. Seçim ittifakını da görüşeceğiz. Temenni ederim ki her iki taraf için de iyi olabilecek bir sonuca varırız. Bana göre tabanların da beklentisi bu" ifadelerini kullandı.

"FAİZ DÜŞÜŞLERİ DEVAM EDİYOR, OLUMLU GERİ DÖNÜŞLERİNİ BEKLİYORUZ"
Erdoğan, "Faiz düşüşleri devam ediyor, olumlu geri dönüşlerini bekliyoruz" dedi.

(PATATES, SOĞAN STOKÇULUĞU) "BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"
Soğan ve patates fiyatlarının artmasına ilişkin Erdoğan, "Depo baskınlarında nasıl stoklar yaptıklarını görüyoruz. Buralarda asla taviz yok. Öyle patates, soğan stokçuluğu, öbür tarafta birçok sebze, meyvede bu tür stoklar yapmanın bedelini ödeyecekler. Stokçulara da aynen söylüyorum; yaptığınız stoklarla sizi affetmeyeceğiz. Cazai yaptırımlar para veya diğer yönleriyle bu konuyu da kovalayacağız" dedi.

"AK PARTİ'DEN ADAY OLACAK İSİMLERİN BİR KISMI CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLANABİLİR"
Erdoğan, cumartesi günü yerel seçimde Ak Parti'den aday olacak isimlerin bir kısmının açıklanabileceğini de belirtti.

Görüntü dökümü
- Erdoğan'nın açıklaması
-Erdoğan'nın soruları yanıtlaması

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ)

Hakime TORUN - Nursima ÖZONUR /ANKARA (DHA)

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Vali Akbıyık'tan Çukurca ziyaretiVali Akbıyık'tan Çukurca ziyareti
1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

1 yaşındaki Yazen bebeğin çamaşır sepetindeki korkunç ölümü!

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Antalya'da balon balığını yiyen kişi zehirlenerek yoğun bakıma kaldırıldı

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Erzurum'daki doğalgaz patlamasında korkunç görüntüler

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Ünlü isimler tarafından tanıtılan 'Teff Tohumlu Çay'ın içinden zehir çıktı!

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

Emine Erdoğan'ı canlandıran Özlem Balcı AK Parti'den adaylığını açıkladı

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

2 ay sonra pilot olacaktı! Merve Altun'un hikayesi yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.