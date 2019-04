Erdoğan: YSK, son noktayı koyduğu zaman mesele bitmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim kanunumuz çerçevesinde yapılan hak arama mücadeleleri, demokrasinin bir imkanıdır, aynı zamanda bir gereğidir. Geçmişimizden bugüne her türlü siyasi parti bu yollara başvurmuştur, hak arama mücadelesini vermiştir. Biz de sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. YSK noktayı koyduğu zaman, bizim için de mesele bitmiştir, ondan sonra yola devam" dedi.

'YAPILACAK BU ZULÜMLERE TRİBÜNDEN SEYİRCİ OLMAYIZ' 31 Mart seçimlerinden sonra bazı belediyelerde yaşanan gelişmelere dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu: "Ben Memur-Sen camiasının bu seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Ne yapacak sana? Seni makamından mı alacak? Alsın, memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen bu yasa, sizi güçlü bir şekilde koruma altına almıştır. Bu yollara tevessül edenler karşınızda, arkanızda kapı gibi bir Memur-Sen camiası var. Şunu bilmeniz lazım ki; bu ülkede şu anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız. Yapılması gereken neyse onu da yaparız, onun için de bütün yargı ve yürütme mekanizmalarını her halükarda başta Memur-Sen olmak üzere yürütmek durumundayız. Ben yürütmenin başıyım. Yasamanın başı ise şu anda yine Genel Başkanı olduğum partimin bir mensubu olan arkadaşım, o da yasamanın başıdır. Bütün bu imkanlarımızla eğer bir zulüm varsa, bu zulmün karşısında durmak en önemli görevdir. Ama Memur-Sen mensupları yerlerinde dimdik durmalı kendilerine, 'Haydi bakalım, sendikanı değiştir şuraya geç' diyenlere, dik duruşluyla, diklenmeden yerini korumalıdır."

'TÜRKİYE DİMDİK AYAKTADIR'

Batı medyasının Türkiye’nin ekonomisini çökmüş, bitmiş bir halde göstermeye çalıştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne yaparsanız yapın, hangi başlıkları atarsanız atın, Türkiye dimdik ayaktadır, güçlenerek de yoluna devam ediyor. Bu medyaya artık biz alıştık, bu paçavralara artık alıştık, bunları biz yutmuyoruz. Her zaman bu başlıklarını atacaklardır. Ama biz yolumuza dimdik durarak devam edeceğiz. Financial Times böyle yazmış; ya sen ne yazarsan yaz, benim ülkemin durumu ortada. Alışacaklar, Türkiye’nin gücünü de kabullenecekler. Bunlar her zaman bu başlıkları attılar, bundan sonra da atacaklar. Bunları da biz iyi bileceğiz. Bunlar yeri gelir madalya dağıtırlar, yeri gelir bu tür başlıklar atarlar. Şu anda ülkemizdeki durum ortadadır ve güçlenerek yoluna devam etmektedir."

'SEN TÜRKİYE'Yİ TANIDIN MI?'

Erdoğan, Suriye, Filistin, Yemen, Mısır meselelerindeki ilkeli duruşları, yükselen İslam düşmanlığı konusundaki duyarlılıklarının, bu kampanyanın asıl sebebi olduğuna dikkat çekerek, "Küresel adaletsizlikler konusunda, biz sesimizi yükselttikçe saldırıların da dozu artıyor. Biz terörle mücadele ve mülteciler meselesindeki çifte standartlara dikkat çektikçe aleyhimizdeki haberlerin sayısı daha da katlanıyor. Ey Financial Times; 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’yi sen tanıdın mı? Acaba senin ülkende şu anda ne kadar mülteci var? Hadi bir de onu haber yap bakalım. Biz 4 milyona ev sahipliği yaparken kimsenin doğru dürüst desteği olmadan, şu ana kadar harcadığımız 35 milyar dolardır. AB’nin bize desteği, söz verdiği 6 milyar eurodan gelen, 1 milyar 35 milyon eurodur. Bunlar böyle. Dürüstlük yok, yalan bol. Onlar öyle yapacak, biz doğrusunu yapacağız. Ülkemizdeki 4 milyon mülteciyi de 'Bir yerden destek gelir mi?' diye beklemeyeceğiz. Biz bir tas çorbamız varsa onu mülteci kardeşlerimizle paylaşarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.