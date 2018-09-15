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Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 15:08 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun çözülmesi, Ermenistan ile ilişkilerimizin düzelmesinin olmazsa olmaz şartıdır, bu böyle bilinmelidir."


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