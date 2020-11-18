Erdoğan: Yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor

Erdoğan "Yüksek faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz, sizler bu işin içindesiniz, istihdam üretebilir miyiz, mümkün değil, peki üretim yapabilir miyiz, o da mümkün değil, peki ihracata yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz, o da mümkün değil" ifadelerini kullanarak, "Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli olmamız laızm ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz gerekiyor" dedi. Erdoğan faizler yükseldiği zaman yatırımların ve istihdam artışının mümkün olmadığını kaydederek, bunun için ekonomi dünyasıyla istişareye önem verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde çeşitli platformlarda yaptığı konuşmalarda enflasyon hedeflemesi, fiyat istikrarı, yapısal reform ve hukuk güvencesi kavramlarıyla uluslararası yatırımcılara ekonomi politikasında değişikliğe gidileceğine dair mesajlar vermişti.

Erdoğan TOBB toplantısında yaptığı konuşmada ayrıca, "Artık vites yükseltmenin bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin gerektiği bir dönemdeyiz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Bir süredir çalışmalarını sürdürdüğümüz hukuk ve ekonomi reformları işte bu yeni dönemin hazırlıklarıdır" ifadesini kullanarak, "Yerli ve uluslararası yatımcılar için her anlamda en uygun şartları sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

"Eylül ayına ilişkin öncü verilerle üçüncü çeyreği güçlü bir büyüme ile kapatacağımız artık kesinleşmiş oldu" diyen Erdoğan, "Enflasyonla mücadele en önemli önceliğimizdir. Hedefimiz bir an önce tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmaktır" şeklinde konuştu.

DW/ SSB, HT

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