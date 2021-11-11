Erdoğan: “Yunanistan ABD’nin Üssü Haline Geldi”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüşmesinin ardından düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında Erdoğan’a Yunanistan’ın mülteci krizi ile ilgili Türkiye’yi suçlayan açıklaması soruldu.

Erdoğan Türkiye’nin yaklaşık 4 milyona yakını Suriyeli, yaklaşık 5 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Mülteci krizinin Türkiye tarafından kaynaklandığını söylemek gerçekten nankörlüktür’’ dedi.

“Biz kapıları açarsak Yunanistan ne yapar bilemem”

‘‘Biz kapıları açacak olursak Yunanistan ne yapar bilemem’’ diyen Erdoğan Yunanistan kıyı emniyetinin Ege ve Akdeniz’de mültecilerin botlarını şişleyerek bu kişileri ölüme mahkum ettiğini kaydetti. Erdoğan, “Elimizde belgeler var, dünyayı aldatabilirsiniz ama Türkiye’yi aldatamazsınız’’ diye konuştu.

“ABD üslerinin sayısını saya saya bitiremedim”

ABD’nin Dedeağaç’a askeri sevkiyat yapmaya devam etmesi ile ilgili olaraksa Erdoğan, ‘‘Aslında sadece Dedeağaç değil, Yunanistan’ın kendisi ABD’nin bir üssü haline gelmiştir. Şu anda Yunanistan’ın içindeki ABD üslerinin sayısını ben saya saya bitiremedim. Böyle bir tablo var’’ diye konuştu.

Bunların neden yapıldığına dair gerek ABD Başkanı Joe Biden ile gerekse Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın diğer yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sordukları sorulara kaçamak yanıtlar aldıklarını belirten Erdoğan,‘‘Dürüst davranmıyorlar ve kendilerine seçtikleri komşu yanlış bir komşu. Üs olarak da Ege’de Yunanistan’la takındıkları bu tavır doğru bir tavır değil’’ dedi.

ABD, Yunanistan ve Türkiye’nin NATO üyesi olduklarını hatırlatan Erdoğan, ‘‘Ama NATO üyeleri olarak ABD en çok destek veren olduğuna göre biz niye birbirimize düşüyoruz? NATO üyeleri içerisinde gerek asker sayısı itibariyle gerekse mali destek itibariyle Türkiye ABD’den sonra ilk 7 içerisinde yer alan bir ülkedir. Yunanistan’ın böyle bir durumu yok. Yunanistan çok gerilerde. Fakat biz kendimize inanıyoruz güveniyoruz ve biz bu bölgenin sigortasıyız’’ dedi.

ABD Ekim ayında Yunanistan’la Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı beş yıllığına yenilemişti.

İki ülke arasında imzalanan anlaşma ABD’nin Yunanistan’da ek dört üste kapasitesini arttırarak eğitim ve operasyon yapmasına izin veriyor.

Associated Press haber ajansına göre ABD’nin erişiminin arttığı üsler arasında Yunanistan’ın merkezinde iki üssün yanı sıra Dedeağaç ile Girit’teki Souda limanı donanma üssü yer alıyor.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, anlaşmanın Türkiye’den birkaç kilometre ötede Amerika’nın askeri sevkiyat yapmasının yolunu açmasına rağmen AP haber ajansına yaptığı açıklamada bunun kimseye karşı yapılan bir anlaşma olmadığına dikkat çekmişti.

Aynı günlerde Yunan basınında yer alan haberlerde ABD’nin Dedeağaç limanına daha önce görülmemiş büyüklükte bir askeri sevkiyat yapacağı belirtilmiş ve sevkiyatın gerekçesi olarak Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan’dan Orta Avrupa’ya kadar uzanan çok uluslu bir tatbikat gösterilmişti.

