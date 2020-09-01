Erdoğan Yunanistan ve AB'ye çıkıştı

Çavuşoğlu da Yunanistan'ı Türkiye'yi kışkırtmakla suçladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Meis Adası üzerinden kıta sahanlığı hakkı elde etme iddialarına bir kez daha tepki gösterdi. "Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetlerimizin özünde hak ve adalet arayışı var" diyen Erdoğan, Türkiye'yi 780 bin kilometrelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi haksızlık ve adaletsizliğin en açık ifadesidir" şeklinde konuştu. "Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası tam bir modern sömürgecilik örneğidir" diyen Erdoğan isim vermeden Yunanistan'a destek veren Avrupa ülkelerini de eleştirdi. "Tarih boyunca hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir" şeklinde konuşan Erdoğan, "Biz artık bu gölge oyunundan bıktık" dedi.

Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a uyarı Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda diyaloğa hazır olduklarını, ancak Yunanistan'ın "kışkırtıcı adımlarını" sürdürmesi halinde bundan Yunanistan'ın "zarar göreceğini" söyledi. Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile düzenlediği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'a çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Bizimle diyaloğa varsanız, bizimle varolan sorunları diyalog yoluyla çözmeye varsanız, biz her zaman vardık" dedi. Ancak Yunanistan'ın sorunu çözmekten yana olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor. Bu kışkırtmanın sonu son derece tehlikelidir. Bundan da Yunanistan zarar görür" şeklinde konuştu. Yunanistan'a "Başkalarının kışkırtmasıyla ya da kullanmasıyla, Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın, aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın" çağrısında da bulunan Çavuşoğlu, aksi takdirde Yunanistan'ın bundan "zarar göreceğini" söyledi.