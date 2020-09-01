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Erdoğan Yunanistan ve AB'ye çıkıştı

01.09.2020 14:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz gerilimde Yunanistan ve AB'ye çıkışarak "biz artık bu gölge oyunundan bıktık" dedi.

Çavuşoğlu da Yunanistan'ı Türkiye'yi kışkırtmakla suçladı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 2020-2021 Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın Meis Adası üzerinden kıta sahanlığı hakkı elde etme iddialarına bir kez daha tepki gösterdi. "Doğu Akdeniz ve Ege’deki faaliyetlerimizin özünde hak ve adalet arayışı var" diyen Erdoğan, Türkiye'yi 780 bin kilometrelik devasa büyüklüğüne bakmadan, 10 kilometrekarelik bir ada üzerinden kıyılarına hapsetme girişimi haksızlık ve adaletsizliğin en açık ifadesidir" şeklinde konuştu.

"Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası tam bir modern sömürgecilik örneğidir" diyen Erdoğan isim vermeden Yunanistan'a destek veren Avrupa ülkelerini de eleştirdi. "Tarih boyunca hep başkalarının arkasına saklanarak varlığını sürdürmüş bir devleti önümüze atarak kendi gizli emellerini gerçekleştirmeye çalışanların yaptıkları da en büyük adaletsizliktir" şeklinde konuşan Erdoğan, "Biz artık bu gölge oyunundan bıktık" dedi.

Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a uyarı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz konusunda diyaloğa hazır olduklarını, ancak Yunanistan'ın "kışkırtıcı adımlarını" sürdürmesi halinde bundan Yunanistan'ın "zarar göreceğini" söyledi.

Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile düzenlediği ortak basın toplantısında Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'a çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Bizimle diyaloğa varsanız, bizimle varolan sorunları diyalog yoluyla çözmeye varsanız, biz her zaman vardık" dedi. Ancak Yunanistan'ın sorunu çözmekten yana olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Hasmane tutumla bizi kışkırtmaya çalışıyor. Bu kışkırtmanın sonu son derece tehlikelidir. Bundan da Yunanistan zarar görür" şeklinde konuştu.

Yunanistan'a "Başkalarının kışkırtmasıyla ya da kullanmasıyla, Türkiye'ye yönelik olumsuz adımlar atmayın, aramızdaki anlaşmaları ve uluslararası hukuku yok saymayın" çağrısında da bulunan Çavuşoğlu, aksi takdirde Yunanistan'ın bundan "zarar göreceğini" söyledi.

"Yunanistan'ın 10 kilometrekarelik Meis adası için 40 bin kilometrekarelik kıta sahanlığı istediğini" belirten Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de sorunun temelinin "Yunanistan'ın maksimalist taleplerde bulunması" ve "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de dar bir alana hapsedilmeye çalışılması" olduğunu ifade etti. Çavuşoğlu, Türkiye'nin bunları kabul etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Paris Anlaşması vurgusu

Ege Denizi'ndeki adalar ile Meis Adası'nın 1947 yılındaki Paris Anlaşması ile silahtan arındırılmış bölgeler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu adalarda iç güvenliğı sağlamak için polis ve jandarmanın bulundurulabileceğini, ancak bunun da "limiti" olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Eğer bunu aşan silahlandırma olursa o zaman kaybeden Yunanistan olur" ifadesini kullandı.

Yunanistan'ın sadece Meis'te değil, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği'nin de "koşulsuz desteği ile maalesef uluslararası hukuka aykırı kışkırtıcı adımlar atmaktadır" diyen Çavuşoğlu, "Biz kimsenin hakkını yemeyiz ama hakkımızı da yedirmeyiz" şeklinde konuştu.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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