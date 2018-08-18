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Erdoğan: "Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 13:13 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız"


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