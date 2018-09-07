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Erdoğan: "Zirveden çıkacak sonuçlar tüm dünya tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Alacağımız kararlarla beklentileri boşa çıkarmayacağıza inanıyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Zirveden çıkacak sonuçlar tüm dünya tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Alacağımız kararlarla beklentileri boşa çıkarmayacağıza inanıyorum"


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