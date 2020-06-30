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Erdoğan ziyareti sırasındaki müdahale anayasaya aykırı bulundu

30.06.2020 13:05 | Son Güncelleme

Almanya’da Anayasa Mahkemesi bir Sol Parti milletvekilinin bürosuna 2018’de yapılan polis müdahalesinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Erdoğan ziyareti sırasındaki müdahale anayasaya aykırı bulundu

Müdahale Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti nedeniyle yaşanmıştı.Federal Anayasa Mahkemesi, 2018'de Sol Parti milletvekili Michel Brandt’ın bürosuna polis müdahalesiyle ilgili kararını verdi. Mahkeme, polisin milletvekilinin onayı olmadan meclisteki bürosuna girmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti.

Olay 29 Eylül tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin ziyareti sırasında meydana gelmişti. Milletvekilinin büroda olmadığı sırada gelen polis, pencerede bulunan YPG flamasını ve Kürdistan bayrağının A4 büyüklüğündeki renkli baskısını kaldırmıştı. Milletvekili Brandt ve büro çalışanları, polisin büroya girdiğinden ertesi gün geldiklerinde haberdar olmuşlardı.

Federal Meclis’te tüm binalarda güvenlik ve düzeni sağlamaktan sorumlu özel bir polis birimi bulunuyor. Polis Federal Meclis Başkanı emrine tabi olarak görev yapıyor. Meclise ise Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin deneyimli siyasetçilerinden Wolfgang Schäuble başkanlık ediyor.

Erdoğan taraftarlarının tahrik olabileceği gerekçesi

Sol Parti milletvekili Brandt, büroya müdahalenin hak ihlali olduğu gerekçesiyle Schäuble hakkında Anayasa Mahkemesi’ne şikayette bulunmuştu. Schäuble müdahaleye gerekçe olarak söz konusu simgelerin Erdoğan taraftarlarının "tahriğe kapılmasına ve bunun sonunucunda meclis binasına zarar verecek eylemlere girişmelerine" neden olabileceğini göstermişti.

Brandt ise şikayetinde büronun bulunduğu Unter den Linden bulvarının Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle zaten kapatılmış olduğuna ve böyle bir durumun olası olmadığına dikkat çekti.

"Milletvekili statüsüne müdahale"

Şikayet, Karlsruhe'de bulunan Federal Anayasa Mahkemesi’nin İkinci Senatosu’nda görüldü. Brandt’a hak veren mahkeme müdahalenin "anayasa hukuku kapsamında korunan milletvekili statüsüne müdahale" niteliği taşıdığına hükmetti. Müdahalenin orantısız olduğu belirtilen kararda "Somut durumda bir tehlikenin oluştuğuna dair dayanak noktaları sadece zayıf bir biçimde belirmiştir" denildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 28 Eylül 2018 tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri tören ile karşılanmıştı. İki Cumhurbaşkanı Bellevue Sarayı’nda görüşmüş ayrıca Erdoğan onuruna akşam yemeği verilmişti. Erdoğan 29 Eylül tarihinde de protestolar eşliğinde Köln'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camii'nin açılışını yapmıştı.

DW, AFP / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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